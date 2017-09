Na Slunci proběhla největší erupce za 12 let. K Zemi dorazí v pátek

Těsně po druhé hodině 6. září došlo na Slunci k největší sluneční erupci současného (tj. 24tého) a pomalu se uzavírajícího slunečního cyklu. Erupce vznikla ve skupině slunečních skvrn s označením 12673 a dosáhla intenzity X9,3. Nejsilnější předchozí erupce (X17,2) se zrodila v květnu 2005.

Při erupci se do vesmíru uvolnilo i poměrně velké množství sluneční hmoty. Tento tzv. výron koronární hmoty shodou okolností putuje směrem k Zemi rychlostí cca 1 700 až 1 800 km/s. Zasáhnout by nás tedy měl zřejmě přibližně v pátek ráno našeho času (snad kolem osmé hodiny), ale na Zemi by to nemělo způsobit žádné potíže. Na to není ani zdaleka dost intenzivní. Nejspíše tedy může způsobit polární záři či krátkodobé výpadky rádiového signálu v polárních oblastech.

Oprava: V článku bylo původně chybně uvedené datum předchozí nejsilnější erupce. Nedošlo k ní v roce 2002, ale 2005. Za chybu se omlouváme.