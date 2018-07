Programy zdarma: jak přidat náhled obrázků do kontextového menu

I přestože operační systém Windows s každou větší aktualizací přidává užitečné funkce, jedna zajímavá mu pořád chybí. Neumí zobrazovat a pracovat s obrázky prostřednictvím kontextového menu.

FastPreview slouží nejen jako prohlížeč obrazových formátů (zvládá otevřít přes 30 nejpopulárnějších typů), ale integruje se také do kontextového menu (stačí kliknout pravým tlačítkem myši na obrázek), kde se objeví náhled obrázku a základní informace o něm. Poslední jeho funkcí je integrace vlastní položky do vlastnosti souboru. To znamená, že pokud kliknete na obrázek pravým tlačítkem myši a vyberete možnost Vlastnosti, zobrazí se vedle standardního pásu karet také záložka FastPreview. Ta obsahuje informace jako EXIF, ITPC a XMP. Z dalších funkcí jmenujme alespoň bezztrátovou rotaci a výběr metod převzorkování.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ podpora více než 30 grafických souborů

+ integrace do kontextového menu

+ jako nová karta na záložce

- nelze prohlížet další obrázky (vždy se musí otevřít znovu)

- nemá zoom

Na jednom místě zobrazit potřebné informace o multimediálních souborech s možností exportu dat? To je úkol pro PlayTime.

Tato jedinečná pomůcka vás může zachránit v případech, kdy se potřebujete dozvědět vybranou či celou řadu informací o video- či audiosouboru. Program byl původně vytvořen pro kalkulaci celkové doby přehrávání označených multimediálních souborů. Dnes však nabízí více funkcí. V případě audiosouborů zobrazuje informace jako délku přehrávání, velikost, formát, datový tok, kodek a pro video ještě údaje jako rozlišení a framerate. Vítaná je i možnost takto analyzovat playlisty typu M3U, PLS a WPL. Zobrazené informace lze uložit do CSV souboru.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ zjistí čas přehrávání vybraných multimédií

+ analyzuje i playlisty

+ export do CSV souboru

- nezjištěno

Chystáte-li se prodat, někomu věnovat či se jinak zbavit pevného disku, na kterém se nacházela data, která nechcete, aby někdo přečetl, potom ho nezapomeňte důkladně vyčistit. Můžete je smazat přímo v systému, nechat disk přeformátovat, ale i tak je půjde stále obnovit. Proto byste měli využít služby speciálních aplikací.

Říká se jim wipovací programy a slouží k softwarovému drcení obsahu pevného disku. Princip neobnovitelného smazání souborů spočívá v několikanásobném přepsání obsahu souborů náhodnými znaky, jeho zkrácení na nulovou délku a teprve poté smazání operačním systémem. Pro mazání se používají speciální algoritmy založené na různých matematických modelech. To je i případ tohoto programu. Hard Drive Eraser se postará o nenávratné smazání dat pomocí jednoho z algoritmů DoD 5220-22.M, US Army anebo Guttman. Mazat lze i tzv. rychlou metodou. Program se ovládá jednoduše a jeho další výhodou je i to, že se nemusí instalovat, tudíž ho můžete mít s sebou na svém USB flash disku kdykoliv po ruce.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ maže i USB flash a externí disky

+ dvojité jištění proti nechtěnému zničení dat

- nezjištěno

EaseUs Disk Copy, XXCLONE, DriveImage XML či placený Acronis True Image. To jsou jen některé vybrané programy pro zálohování dat na datových úložištích či kompletního operačního systému. A co takhle zkusit Macrium Reflect Free Edition?

Umožňuje vytvořit kompletní zálohu disku, včetně operačního systému, instalovaných programů a všech nastavení Windows. Namísto zálohování jednotlivých souborů tak zprostředkuje tvorbu jednoho, který lze kdykoliv později použít k obnově systému do stavu při jeho vytvoření, což se může hodit v případě selhání systému nebo hardwaru. Image lze ukládat do místní složky, na externí disk, síťový disk nebo vypálit na Linux nebo BartPE záchranné CD/DVD. Mezi další funkce patří připojení image s možností procházet data, volitelná komprese a vestavěný plánovač pro automatické zálohování.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ možnost vytvořit samospustitelné médium

+ možnost zálohu připojit a procházet ji

+ plánovač

- nelze použít pro zálohu vybraných dat

