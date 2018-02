Američané budou chtít privatizovat Mezinárodní vesmírnou stanici

Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) měla původně dosloužit již v roce 2020, NASA však její provoz prodloužila do roku 2024. Životnost stanice ISS se přitom prodlužovala už několikrát. Bushova administrativa počítala s koncem provozu v roce 2016 a Obama v roce 2010 prodloužil provoz právě do roku 2020.

Podle aktuálních dlouhodobějších výhledů však nehodlá současná americká administrativa tuto rozpočtovou položku Amerického úřadu pro letectví a vesmír (NASA) platit. Vyplývá to z aktuálního rozpočtu Spojených států a dalších plánů, které byly tento týden zveřejněny.

Do rukou soukromníků

V tomto rozpočtu jsou zaneseny především finance pro následující fiskální rok 2019, ale je zde právě i pohled na další plány NASA. V následujícím finančním roce tak má získat 19,6 miliardy dolarů (405 miliard Kč), zhruba polovina pak má být určena pro mise s lidskou posádkou. Právě delší výhled ukazuje plány Američanů na privatizaci ISS, ale i na další akce. Trumpova administrativa by tak chtěla znovu poslat posádku na Měsíc. I to je jeden z důvodů, proč by podpora ISS měla skončit, nebo měla být alespoň minimalizována, a uvolněné peníze tak mohly jít na jiné projekty.

Fakta o ISS První část Mezinárodní vesmírné stanice, ruský modul Zarja, se na oběžné dráze objevil v roce 1998. Do dnešního dne ho doplnilo 14 dalších modulů a ISS se stala největší lidmi vytvořenou konstrukcí na oběžné dráze. Stanice váží 400 tun. Trvale je „obydlena“ od příchodu první posádky v listopadu 2000. Do projektu je zapojeno pět vesmírných agentur: americká NASA, ruský Roskosmos, japonská JAXA, kanadská CSA a evropská ESA.

Podle představ současného obyvatele Bílého domu by starost o ISS převzaly soukromé společnosti, které se již dnes starají o dopravu nákladu na orbitu a které se připravují i na pilotované mise. Například společnost SpaceX by start s lidskou posádkou ráda provedla ještě letos.

Na podporu komerčního rozvoje chce vláda nyní vyčlenit asi 150 milionů dolarů (cca 3 miliardy korun).

NASA ale není sama, kdo se o komplex stará. Svůj podíl na něm má především Rusko, ale také Evropa či Japonsko. Konečné rozhodnutí o opuštění a dalším využití stanice tak bude v konečném důsledku záležet na všech.

VIDEO: Očima kosmonauta: vesmírná procházka u ISS Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

NASA od 90. let minulého století utratila za tuto vesmírnou základnu téměř 100 miliard dolarů (asi 2,05 bilionu korun). První část vylétla v roce 1998 a komplex byl v podstatě dokončen v době odchodu raketoplánů ze scény, tedy v roce 2011.

Již nyní se soukromé firmy podílejí na provozu ISS. Společnosti jako SpaceX a Orbital ATK vozí nebo budou vozit na stanici zásoby a na lety k ISS se připravují i další společnosti. Firma Bigelow zase u stanice testuje svůj nafukovací modul BEAM (Bigelow Expandable Activity Module).