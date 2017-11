Nákup ze zahraničních e-shopů bude jednodušší. Už vás nepřesměrují do ČR

Neodůvodněné zeměpisné blokování při nákupech na internetu má v Evropské unii skončit. Dohodly se na tom členské země EU se zástupci Evropského parlamentu. Cíle je usnadnit přeshraniční nákupy na internetu, kdy by prodejci neměli dělat rozdíly při zacházení se zákazníky z různých států EU.

„Díky novým pravidlům si budou Evropané moci vybrat, na které internetové stránce uskuteční svůj nákup, aniž by jim hrozilo blokování nebo přesměrování. Stane se to realitou do Vánoc příštího roku,“ uvedl místopředseda komise odpovědný za jednotný digitální trh Andrus Ansip.

Pro občany to má znamenat, že si budou moci koupit on-line například nové elektrické spotřebiče, pronajmout auto nebo si koupit lístky na koncert v jiné zemi, tak jako by byli doma. Nebudou se už muset potýkat s překážkami, mezi něž patří například to, že se od nich žádá, aby zaplatili platební kartou vydanou v jiné zemi. Pro podniky to znamená větší právní jistotu při přeshraničním podnikání.

„Nikdo by nepřijal, kdybychom v Evropě museli před vstupem do obchodního domu ukazovat občanský průkaz. Ale přesně to se děje na internetu,“ poznamenala již dříve eurokomisařka pro vnitřní trh a podnikání Elžbieta Bieńkowská.

Platnost pro zboží i služby

Nová pravidla podle tiskové zprávy komise definují tři konkrétní situace, v nichž nejsou žádné legitimní a objektivní důvody k rozlišování mezi zákazníky z různých členských států EU.

Jde o prodej zboží bez fyzického dodání, kdy si třeba zákazník z Belgie chce koupit ledničku a nejlepší nabídku najde na německém webu. V takovém případě má právo si výrobek objednat a vyzvednout si ho v prostorách prodejce nebo si sám zařídit dodání k sobě domů.

Druhou situací je prodej služeb poskytovaných elektronicky. Komise nabídla příklad zákaznice z Bulharska, která si chce pro svůj web zakoupit hostingové služby od španělské společnosti. Nově má mít k této službě přístup a může se pro ni zaregistrovat a koupit ji, aniž by byla nucena uhradit nějaké dodatečné poplatky, které by jako spotřebitel ze Španělska platit nemusela.

Podobně bude fungovat i prodej služeb poskytovaných v konkrétní fyzické lokaci. Kdy si například italská rodina může zakoupit výlet do zábavního parku ve Francii přímo, aniž by byla přesměrována na italský web, kde by byly třeba vyšší ceny.

Ceny jako takové nové nařízení neharmonizuje, ukládá jen povinnost nerozlišovat mezi tím, ze které země EU zákazník je.

Evropská komise přišla s návrhem v květnu loňského roku po zjištění, že k zeměpisnému blokování dochází na 63 procentech všech zkoumaných internetových stránek. Ukázalo se, že v roce 2015 umožnilo přeshraničním zákazníkům dokončit nákup méně než 40 procent webů.