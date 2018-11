Tipy na zajímavé weby: inspirace videovýlety nebo sdílený skicář

Tipy na výlety ve videích

Serverů s tipy na zajímavé výlet po Česku je na internetu celá řada, ale těch, které předávají informace prostřednictvím videoprůvodců, již tolik není. Jeden léty prověřený najdeme na videowebu Stream.cz pod názvem Výleťák.

Hlavní sezona výletů po krajích naší krásné země je sice už pro letošek pryč, ale to neznamená, že do přírody nemůžeme vyrazit i teď – nebo dokonce za jakéhokoliv počasí. A tak pro všechny, kteří chtějí načerpat inspiraci, kam vyrazit či se podívat na vybraná místa virtuálně, tu je tým Výleťáku. Dušan, Markéta a Michal doporučují české a moravské lokality, které stojí za návštěvu. Přidávají k nim své tipy, informují o tom, kde na vás čeká zábava, hry, nové objevy i dobrodružství. V současnosti na serveru najdete přes 180 videotipů. Jejich délka se pohybuje od pěti do deseti minut. Pro lepší orientaci je součástí výletů mapa, na které se dozvíte, odkud a kam se přesně vydat a co neminout. Ostatně, k Výleťáku se lze dostat i jinak, a to přímo z mapy na Mapy.cz, kde jsou zaneseny na dotčených místech, a můžete si je rovnou také přehrát. U výletů nechybí ani diskuse, kde se návštěvníci dělí o své zkušenosti.

Rychlé kreslení v prohlížeči

Vytvořit během chvilky libovolný náčrt, nakreslit obrázek, upravit existující, případně pořídit screenshot obrazovky a na něm něco vyznačit. Ne, nemusíte mít žádné další programové vybavení pro malování, ani být grafikem. Stačí znát tuto službu.

Na Sketch.io totiž najdete službu, která umožňuje vkládat zachycené screenshoty (použijte pouze klávesu Print Screen a následně Ctrl + V) a ty se objeví na plátně služby. V nástrojové liště potom máte k dispozici hned několik nástrojů pro jeho úpravu – ořez, kreslení, tvary, změna barvy apod. U některých z nich jsou dostupné další volby, jako třeba šířka pera, styl, barvy atd. Obraz lze přibližovat a oddalovat a nechybí možnost vrátit se o libovolný počet kroků zpět, to kdybyste udělali chybu. Velmi vítaná je jistě i možnost využít vrstev. Na závěr svůj grafický návrh můžete uložit do nejpoužívanějších grafických formátů, a to včetně PDF či vytisknout, anebo dokonce prostřednictvím odkazu nasdílet.

Najděte požadovaného lékaře

Na portálu KatalogLékařů.cz se nachází řada informací o lékařích a jejich ordinacích v tuzemsku. Chcete-li tak změnit svého praktického či odborného lékaře, nebo jste se přestěhovali a hledáte nového, jistě vám tento katalog lékařů může přijít vhod.

V České republice je zhruba 50 tisíc lékařů. Projekt pomáhá najít a kontaktovat takového, který by svojí specializací mohl pacientovi pomoci. Objektivní měřítko kvality přitom nelze nastavit, vzhledem ke specifickým podmínkám práce konkrétních specialistů. Lze dát na doporučení, ale co když doktor již další pacienty nepřijímá? Najít tak vhodného lékaře lze na stránkách pomocí vyhledávače (stačí zadat příjmení či město a výsledkem je seznam zavedených lékařů v dané oblasti). U záznamů se nachází kontaktní informace a také oborové specializace. Další obsah portálu tvoří možnost hledat zařízení podle zaměření – například domovy důchodců, polikliniky, lázně apod.

