Americká burza testuje nástroj na odhad kurzů kryptoměn

Elektronická burza NASDAQ údajně pracuje na nástroji, který dokáže předvídat kurz kryptoměn. Loni spustila pro své investory Analytics Hub, který predikuje ceny klasických akcií. Server Coindesk nyní citoval zdroj, podle něhož chce nástroj rozšířit o trh s virtuálními měnami.

Analytics Hub využívá strojového učení a techniky tzv. zpracování přirozeného jazyka (natural language processing). Tímto způsobem monitoruje sociální sítě či blogy a vyhledává důležité informace, které mohou hrát roli ve vývoji daných kurzů.

Citovaný zdroj uvádí, že rozšíření o kryptoměny již nyní NASDAQ testuje v betaverzi a mohl by ho spustit během tohoto listopadu. Mělo by zahrnovat až pět set virtuálních měn a využívat tři fáze sběru informací: virtuální peněženky, data z burz a sociální sítě. Mezi nimi by se měly objevit Twitter, StockTwits a Reddit.