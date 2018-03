Nahrajeme váš mozek na cloud, plánuje startup. Ale zabije vás tím

Cílem amerického startupu Nectome je nahrát obsah mozku, tedy veškeré jeho synapse, do počítače. Stěžejním problémem zatím zůstává, že vás kvůli tomu nejprve musí zabít. Smrt zapříčiní samotný proces zachování mozku.

Firmu Nectome založili dva vědní nadšenci z Massachusettského technologického institutu Michael McCanna a Robert McIntyre a mají za sebou první úspěchy. Mladému tandemu se podařilo plně zachovat mozek králíka, za což získali ocenění od Brain Preservation Foundation.

Záběr králičího mozku z rastrovacího elektronového mikroskopu:

Jak se jim to podařilo? Proces složitě nazvaný kryoprezervace stabilními aldehydy neznamená nic jiného než tzv. vitrifikaci mozku, tedy jeho přeměnu ve skelný materiál. Dosáhnou toho tím, že do krevního řečiště vypustí „mumifikovací“ chemikálie. Ty mozek a jeho synapse zachovají, zároveň tím ale způsobí smrt.

Zatím se jim minulý měsíc podařilo podobně prezervovat mozek zemřelé ženy, ke kterému se dostali dvě hodiny po její smrti. Provedli tak první demonstraci této techniky na lidském orgánu, ale během šestihodinového procesu se některé synapse kvůli odumírání nenávratně poškodily. Oživení v počítači by proto v tomto případě bylo nemožné.

Firma dokázala, že mozek již dokáže zachovat, zůstává otázka nahrání nervové sítě do počítače. „Věříme, že digitalizace těchto informací a znovuoživení vědomí online se stane během tohoto století realitou,“ píší McCanna a McIntyre na svém webu.

To je ovšem daleká budoucnost, dvojice si vytyčila dosažitelnější cíl. Do tří let chtějí extrahovat a uchovat jeden bit z myší paměti. Jejich plány si můžete projít zde.

Máte zájem? Nectome nyní nabízí tuto zajímavou službu za deset tisíc dolarů, několik zájemců se již přihlásilo. Upozorňuje ovšem, že jde zatím pouze o archivaci a digitalizace paměti je ještě daleko.

Startupu se podařilo vybrat na grantech již milion dolarů, část z nich z podnikatelského akcelerátoru Y Combinator.