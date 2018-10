Po grafických kartách přichází nedostatek nejvýkonnějších čipů Intel

Lidé, kteří si staví počítače svépomocí to mají v poslední době těžké, zvláště pokud se zaměřují na nejvýkonnější segment. Několik měsíců se museli potýkat s nedostatkem grafických karet, zdražují paměti a nyní je problém s dostupností nejvyšších procesorů Intel.

Nejvyšší čipy Intelu nejsou

V prodeji tak nejsou nejvyšší modely aktuálních čipů společnosti Intel, tedy ty s jádrem Coffie Lake. Pokud si chcete vybavit svůj počítač modely Intel Core i7 8700K nebo 8700, máte až na výjimky smůlu. A tak to zůstane i v nejbližších týdnech. Spolu s tímto nedostatkem stoupá i cena.

Pokud si vezmeme za příklad čip Intel Intel Core i7 8700K, tak ten při svém uvedení zhruba před rokem stál bez několika set korun deset tisíc. Postupně jeho cen klesala k devíti tisícům, aby se u prodejců, kteří jej jsou schopni prodávat i za ceny kolem dvanácti tisíc korun.

Intel se snaží zvýšit výrobní kapacity 14nm procesu, který je využíván nejen pro procesory, ale i pro čipové sady a domlouvá se údajně na výrobě ve Vietnamu. Pokud se mu nepodaří dodávat dostatek svých čipů na trh, musí počítat s tím, že se výrobci velkých počítačů obrátí na konkurenci v podobě AMD. Ostatně už v září se podle některých čísel AMD dařilo více právě kvůli výpadku Intelu.

Je logické, že Intel bude nejdříve pokrývat poptávku velkých výrobců počítačů a teprve posléze se dostane i na běžné uživatele. A ti tak již druhý rok nemají na růžích ustláno.

Grafické karty i paměti

Od loňského roku se projevoval výrazný přebytek poptávky po grafických kartách. Pokud již byly na skladě, tak za cenu, která mnohdy překonávala tu zaváděcí, což u rok a více starých produktů nebylo normální. Důvodem byla těžařská horečka, která kvůli pádu cen kryptoměn a příchodu specializovaných strojů polevila až na přelomu prvního a druhého čtvrtletí tohoto roku. I tak jsou ceny grafických karet stále vyšší, než by bylo zdrávo.

Do toho se zdražovaly ceny operačních DDR 4 pamětí, kde byly důvody jednak ve vyšší poptávce, ale také ve snížených výrobních kapacitách. Příští rok by se to mohlo změnit.

Na druhou stranu asi jediné potěšení soukromým stavitelům počítačů dělají jen SSD úložiště, která za poslední měsíce zlevnila.