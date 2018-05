Nejhebčí touchpad a lehoučký 15,6" notebook. Acer představil novinky

9:30 , aktualizováno 9:30

New York (od zpravodaje Technet.cz) - Notebook o velikosti 15,6" a hmotností méně než 1 kg, výkonný chromebook s heboučkým skleněným touchpadem a 10" tablet s Chrome OS a rozšířenou realitou nejen do škol. To jsou nejzajímavější „neherní“ kousky z jarního představení novinek společnosti Acer.