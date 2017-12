Volby, Kajínek, Účtenkovka nebo hokej ovládly český Google v roce 2017

„Tím, co vyhledáváme na internetu, ukazujeme, jací doopravdy jsme,“ říká spisovatel a analytik Seth Stephens-Davidowitz. Zatímco svých přátel bychom se na některé věci styděli zeptat, internetovému vyhledávači vyjevíme i své nejniternější obavy, touhy a zájmy. Proto je zajímavé podívat se na to, co se letos umístilo mezi nejvyhledávanějšími dotazy celosvětově největšího vyhledávače.

V Česku jsou nejhledanější výrazy na Google hodně ovlivněny právě proběhnuvšími volbami. Kromě toho zde ale vidět i další „celebrity“ (třeba propuštěný odsouzený a omilostněný vrah Kajínek) a masově populární novinky (Účtenkovka, Lidl eshop, Penny hra). Mezi skokany-celebrity se probojoval i recesista Kazma nebo šéf pirátů Ivan Bartoš.

Z „technických“ věcí uspěl v Česku třeba iPhone X nebo fidget spinner. Dodejme, že v „Trendech roku“ jsou výrazy řazeny podle toho, o kolik daný rok poskočily oproti dlouhodobému průměru.

Nejvyhledávanější výrazy na Google v roce 2017 - Česko

V globálním přehledu naopak najdeme přírodní katastrofy (hurikán Irma) a úkazy (zatmění slunce), řadu osobností obviněných ze sexuálního obtěžování v rámci kampaně #MeToo nebo kryptoměnu Bitcoin.

Nejvyhledávanější výrazy na Google v roce 2017 - svět

Na souhrn nejhledanějších výrazů se můžete podívat na stránkách Google a nebo si pustit video, které trendy prezentuje v rámci jejich jednotlivých příběhů.