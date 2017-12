Nejlepší aplikace na silvestrovskou party

My Cocktail Bar

My Coctail Bar vám poradí, co na Silvestra pít.

Z dlouhé řady aplikací s recepty na míchané nápoje jsme pro vás vybrali aplikaci My Cocktail Bar s návody na přípravu mnoha desítek koktejlů. V aplikaci My Cocktail Bar můžete postupovat několika způsoby – buďto si vybrat koktejl podle chuti a nálady, nebo si nechat zobrazit nabídku koktejlů, které lze vytvořit z ingrediencí ve vašem baru či lednici. Koktejlové menu můžete různými způsoby filtrovat a také si vybrané drinky označit jako oblíbené, abyste měli k receptům na jejich přípravu co nejrychlejší přístup.

Dostupnost: Android.

Aplikace sRecepty nabídne i silvestrovské recepty.

sRecepty

V aplikaci sRecepty najdete stovky receptů na jídlo i pití, rozdělených do několika kategorií, mezi kterými nechybí ani recepty na silvestrovskou oslavu. Recepty ale můžete vyhledávat třeba i podle ingrediencí. Kromě soupisu nezbytných přísad a postupu vaření najdete u každého receptu také informace o složení a kalorické hodnotě jídla a rovněž i hodnocení receptu dalšími uživateli aplikace.

Dostupnost: Android, iPad.

Spotify poskytne neomezený přísun hudby.

Spotify

Hudbu na večírek s přáteli vám obstará třeba aplikace streamovací služby Spotify. I bezplatná verze služby přehrává bez omezení hudební skladby všech žánrů z knihovny čítající miliony songů. S výběrem vám pomůže nabídka žánrů, žebříčky nebo třeba doporučení a hodnocení skladeb ostatními uživateli.

Dostupnost: Android, iPad.

New Year 2018 fireworks je animovaný ohňostroj na pozadí obrazovky vašeho tabletu.

New Year 2018 fireworks

Aplikace New Year 2018 fireworks zobrazí na pozadí obrazovky vašeho tabletu animovaný ohňostroj. V nastavení si můžete zvolit barvu ohňostroje, stejně jako styl animace a počet i typy rachejtlí. Stejně tak si můžete k ohňostroji na obrazovce spustit i zvukové efekty. Základní verze aplikace je zdarma, sada dalších animací přijde na 33 korun.

Dostupnost: Android.

Zapomněli jsme na vaši oblíbenou aplikaci pro tablety iPad nebo zařízení s Windows 10 či Androidem? Podělte se o svoje tipy s ostatními čtenáři v diskusi.