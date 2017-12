Toto byste neměli minout. „Neuvěřitelné“ články Technetu v roce 2017

Jsou články, které jsou aktuální daný den nebo týden, za měsíc po nich ani pes neštěkne, nebo dokonce po pár měsících zní zoufale zastarale. To je povaha novinařiny. Na Technetu se ale snažíme vyhledávat i témata, jejichž zajímavost není limitována kalendářním rokem. Jde o články, které jsou obvykle něčím překvapivé, nabízejí pohled do zákulisí nebo si všímají širších souvislostí. Podívejte se na náš neseřazený výběr toho nejzajímavějšího, co jsme pro vás na Technetu napsali.

Chemie není pro většinu lidí synonymem napínavé četby, ale jak ukazuje tento článek Jana Havlíka, může to být celkem detektivka. V tomto případě navíc s důsledky, které možná pocítíme na vlastní kůži. Aneb proč si možná brzy nekoupíte nepromokavý Gore-tex. Tento článek patřil k čtenářsky vůbec nejoblíbenějším na Technet.cz v roce 2017.

Při reportáži se nám nemůže stát nic horšího, než když máme zakázáno fotografovat, část výroby je nepřístupná či zrovna mimo provoz a provádí nás někdo, kdo to od PR oddělení dostal za úkol.

Reportáž z výroby strážnických brambůrků byla přesným opakem. Mimo detailů jednoho stoje jsme mohli natáčet a fotografovat cokoli odkudkoli. Stejně tak jsme, vybaveni přilbou a bílým pláštěm, mohli vkročit kamkoli. A prováděli nás přímo bratři Hobžové, kteří nejen že vědí o výrobě brambůrků úplně vše, ale stojí za vývojem výrobní linky. To je pak radost a myslíme, že je to vidět i na výsledku - zejména na videu.

„Bojíte se atomovky? Máme pro vás řešení: natřete svůj dům kvalitním nátěrem a nic se vám nestane!“

Zní to naprosto šíleně, ale přesně takto lákala reklama - sponzorovaná americkým ministerstvem obrany - v padesátých letech. A dokonce nezůstalo jen u slibů. Hypotézu otestovali na třech domech. Jeden neudržovaný, jeden doslova v bídném stavu, no a pak dům uprostřed, který je natřen kvalitním nátěrem a je v něm uklizeno. Ten se atomové bomby bát nemusí... V článku se můžete podívat i na původní, přeložené video.

Náš sestřih původního „dokumentu“ o Domu uprostřed (1953):

VIDEO: Dům uprostřed (1954) Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ačkoli patříme mezi nadšené uživatele moderních digitálních služeb, musíme si připomínat i jejich odvrácenou stránku - zejména to, že jakmile přestaneme platit, nebudeme mít nic. Žádnou hudbu, žádné filmy a brzy možná i žádný software.

Stejně jako kdysi mnozí vyhodili porcelánové nádobí a kuchyně zaplnili moderní výlisky z plastu, stejně jako mnozí vyhodili sbírky vinylových desek a nakoupili digitální kompaktní disky, tak i mnohá kina vyhodila projektory na 70mm filmy.

V pražském kině Cinema City na Floře si takový projektor nechali a udržovali jej funkční až do dnešních dní, a proto letos mohli jako jedno ze 39 kin na celém světě promítat velkofilm Dunkirk v té nejvyšší kvalitě. O tom, co projekce takového filmu obnáší, je naše reportáž.

Na Valentýna jsme vám dali nakouknout do vědecké laboratoře - konkrétně do laboratoře psychologů, kteří potřebovali konzistentně napodobit „intimní vztah mezi testovanými subjekty“. Výsledkem je dotazník se 36 otázkami, které jsme pro vás přeložili a připravili ve valentýnském PDF balení. Výsledky zaručit nemůžeme, ale otázky jsou vtipné a možná překvapíte sami sebe.

Tramvaj s číslem 5572, takzvanou „mazačku“ není třeba čtenářům představovat - maže koleje, zalévá travnaté pruhy a celý rok streamuje obraz a zvuk v rámci projektu Slow TV.

V březnu jsme ji však využili k něčemu jinému - komentované projížďce historií tramvajové dopravy v Praze. Jízdu komentoval Pavel Fojtík. Podívejte se na záznam projížďky a prohlédněte si bohatou fotogalerii se srovnáním dnešního stavu s historickými pohledy na stejná místa.

Když píšeme o vědeckých studiích, snažíme se je prezentovat v kontextu a pokud možno se podívat vědcům pod pokličku. Právě vědecká metoda si obvykle zaslouží více pozornosti než dílčí výsledky studií.

Studie kanadských vědců, která údajně dokazovala souvislost mezi očkováním a autismem u myší, však pohled pod pokličku nepřečkala se ctí. Ukázalo se totiž, že data ve studii jsou prokazatelně falšovaná a retušovaná. Hlavní autor studie nám k tomu poskytl vyjádření, kde spekuluje o tom, kdo tato falešná data do studie propašoval. Vzhledem k tomu, že nejde o první pochybnosti kolem výzkumu tohoto týmu (jejichž výsledky přesto využívají antivax aktivisté po celém světě, včetně ČR), doporučujeme býti k podobným studiím velmi ostražití.

Náš souhrn celé kauzy a ukázka toho, jak lze manipulaci s daty rozpoznat:

VIDEO: Studie o škodlivosti očkování obsahovala falšovaná data Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Skoro až pohádkový příběh o tom, jak dva kamarádi postavili reprosoustavy, poslechem nadchli kamarády a začali je vyrábět a prodávat po celém světě.

Jeden z těch dvou kamarádů nám navíc podrobně vysvětlil specifika zvoleného netradičního řešení: širokopásmového měniče v hornové ozvučnici. Celé setkání i dlouhé poslechy navíc proběhly na high-endové sestavě snů v ateliéru Františka Krauta, čímž byl recept na nezapomenutelný zážitek završen.

Společnost Google představila novou generaci strojového překladu - překlad pomocí hlubokých neuronových sítí. Letos v dubnu tuto novinku aktivovala i pro český jazyk, což jste si na Technetu mohli přečíst exkluzivně. Mluvili jsme přímo s Barakem Turovskym, který vývoj Google Translate vede. Popsal nám, v čem je nová metoda inovativní a jak jeho samotného překvapilo, jak třeba vietnamský text může umělé inteligenci „záhadným způsobem“ pomoci překládat třeba z polštiny do angličtiny.

U rozhovoru samozřejmě nezůstalo. O tom, že Google aktivuje nový typ překladů pro češtinu, se spekulovalo dlouho. Už několik měsíců předem jsme si proto připravili data pro důkladné otestování překladu. Výsledky našeho testu jsou celkem jasné: došlo k výraznému zlepšení, ale pořád se má překladač co učit. Některé nové chyby jsou navíc nesmírně zajímavé a ukazují nepředvídatelnost neuronových sítí...

Setkání s doktorem Josephem Regerem je vždy velký zážitek, ať hovoří na pódiu během konference, nebo u stolu během rozhovoru. O všem hovoří v širokých souvislostech a i u čistě technických témat nezapomíná na společenské souvislosti.

Tentokrát jsme s technologickým ředitelem společnosti Fujitsu hovořili o umělé inteligenci a systémech strojového učení.

Rozhovory jsou vždy sázkou do loterie. Zejména v případě různých produktových manažerů či lokálních ředitelů totiž často hovoříte s člověkem, který neví, co může a co nemůže říci, případně prostě neví, co říci. Takový rozhovor je pak ztrátou času pro všechny, protože jej stejně nevydáme.

S jedním z nejvlivnějších mužů světa elektroniky, nejvyšším šéfem Sony Corporation, však byla radost hovořit. Kazuo Hirai odpověděl na všechno, věcně, podrobně, bez obecných frází a marketingových kudrlinek. Bavili jsme se o budoucnosti OLED televizorů, 4K a 8K obsahu a rozlišení, fyzických nosičích ve světě streamování, chytrých telefonech, nositelné elektronice, rozšířené realitě i umělé inteligenci, vývoji nových produktů ... a mnoha dalších tématech.

Tento rok byl pro naši redakci - nebo alespoň mladší část redakce - rokem dronů. Nejenže jsme udělali velký test malých levných dronů, ale také jsme si popovídali s Janem Mittnerem, dronovým závodníkem na světové úrovni. Je to rychlý, a rychle se rozvíjející, sport, kde rozhodují milisekundy a kde kdo nebourá, nevyhrává.

Více než padesátka současných i historických fotografií z Ústřední telekomunikační budovy na pražském Žižkově, kde se doslova tvořily dějiny telekomunikace v České republice a kterou čeká za několik let demolice.

Dříve tu seděly tisíce spojovatelek zajišťující, aby se volající dovolal volanému. Dnes jsou tu serverovny a automatizované ústředny společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a spousta volného místa.

Téma tajných služeb a propojení s naší konkrétní realitou bylo tématem dvojčlánku o žlutých tečkách. Ty jsou unikátním identifikačním znakem tiskárny a kopírovacího stroje, které je zanechávají na každém vytištěném listu papíru.

První článek přinesl informaci o tom, jak byla pomocí tohoto kódu odhalena jedna vynašečka informací z americké tajné služby NSA. Ve druhém pak Pavel ukázal, že jsou tyto tečky součástí našeho každodenního života. Ostatně vyzkoušet si to můžete i sami.

VIDEO: Tajné žluté tečky tisknou i v Praze Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ukázku toho, jak vám Technet pomůže vyznat se v složitostech současného světa, můžete nalézt v článku, který podrobně rozebírá problematiku „taxislužby“ Uber. Díky pohledům různých stran i odborníků si čtenáři mohli udělat obrázek o problematice, která se zdá na první i druhý pohled nejasná.

V testu bezdrátových sluchátek do uší jsme vyzkoušeli i jejich nejlevnější variantu.

Technet byl původně především server o počítačích a dalších technologiích s mnoha recenzemi produktů. S postupem doby jsme se spolu s vámi čtenáři pustili do dalších oblastí a tak se náš prvotní záběr zdá být poněkud upozaděný.

Že jsme však na tuto oblast nezanevřeli, ukazuje například povedený test opravdu bezdrátových sluchátek, jejichž popularita prudce vyskočila s příchodem Apple Airpods. Náš specialista na audio Vašek jasně ukázal, že není všechno zlato, co se třpytí, a popsal i limity bezdrátového poslechu hudby.

Kryptoměny se v roce 2017 dostaly do popředí většinové pozornosti. My jsme o bitcoinu psali už v roce 2014, letos jsme se zaměřili spíše na jednotlivé zajímavosti. Nejvíce ohlasů si získala lapálie programátora devops199, který omylem smazal (respektive nenávratně zamknul) ethery v hodnotě přes sedm miliard korun. „I accidentally killed it“ možná vejde do dějin kryptoměn jako nejvtipnější „loupež“.

Hledáme-li toho nejhoršího z nejhorších leteckých konstruktérů, musíme se vypravit do Spojených států. Zde svého času působil jakýsi Dr. Christmas. Tento původně letecký průkopník, kterého málem unesl drak, se později s velkou vervou pustil do stavby letadel s „třepotavými“ křídly. Šílenému konstruktérovi padlo za oběť nejdříve několik ptáků a později dva piloti.

Je těžké vybrat ten nejzajímavější článek od Karla Pacnera. Jeho články patří na Technetu jednoznačně k nejdelším a také nejoblíbenějším. Vybírali jsme tedy tentokrát nikoliv podle našeho uvážení, ale podle celkové čtenosti. Nejvíce z vás si letos přečetlo příběh o neúspěšném pokusu lékařů zachránit jednoho z nejstrašnějších tyranů 20. století.



Sputnik 1 byl do vesmíru vynesen raketou R-7 Semyorka z vojenské oblasti Tyuratam (dnes Kosmodrom Bajkonur) 4. října 1957.

Letos čtvrtého října uplynulo 60 let od chvíle, kdy se lidstvo poprvé vydalo do vesmíru. V roce 1957, vypustili Sověti první umělou družici Země - Sputnik. Tomuto kroku předcházelo úsilí odborníků mnoha zemí, které trvalo skoro dvě desetiletí. Karel Pacner připravil k výročí pro Technet rozsáhlý osmidílný seriál, který začíná v Peenemünde, kde von Braun a jeho spolupracovníci vyvinuli raketu V-2.

Články Pavla Toufara většinou reagují na aktuální události nebo kulatá výročí v kosmonautice. Bez nadsázky hrdinský příběh dvou ruských kosmonautů, kteří dostali za úkol oživit mrtvou kosmickou stanici Saljut 7, sice není aktuální ani se k němu nevztahuje žádné výročí, ale ruský film o dramatických událostech, který letos vstoupil do kin, si rozsáhlou rekapitulaci skutečných událostí zasloužil.

VIDEO: Saljut 7 - ruský film o hrdinných kosmonautech Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Shepardovy stoly

Naše oblíbená optická iluze je tak jednoduchá, že si ji můžete okamžitě vyzkoušet sami. Přijdou vám desky těchto stolů stejně velké?





Nejenže jsou stejně velké, ale tvar, který reprezentuje desku stolu, je zcela totožný, jak ukazuje i následující GIF.

Oba stoly jsou na papíře znázorněné zcela identickým tvarem

Vysvětlení této kognitivní iluze najdete v našem článku. Ale ať na to budete koukat třeba tisíckrát, pořád se vám to bude zdát neuvěřitelné. A to je v pořádku. Svět je často neuvěřitelný, a proto nás tak baví o něm psát. Děkujeme za vaši přízeň v roce 2017 a těšíme se už teď na nové, ještě neuvěřitelnější věci, které společně v roce 2018 objevíme.