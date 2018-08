Nejlevnější „Nano Cell“ televizor se snaží upoutat prostorovým zvukem

Popisovat vzhled televizoru je mi zpravidla trochu proti srsti - je to veliký černý obdélník lemovaný tenkým rámečkem, v tomto případě šedivým. Obdélník s rámečkem je umístěn na držáku, v tomto případě na středu televizoru, takže umožňuje umístění i na relativně menším stolku, avšak neumožňuje snadné natočení obrazovky. Žádné rušivé výstřelky se nekonají, ale nějaký sofistikovaný kabelový management také ne.

Začněme raději tím, co má televizor odlišovat od konkurence.

Virtuální prostorový zvuk

Skoro až překvapivou pozornost věnovala společnost LG zvukové části televizoru. Jednak je tu již zmíněné prvenství, tedy integrace systému DTS Virtual X do televizoru. A také je tu systém kalibrace pomocí mikrofonu v dálkovém ovladači. Dohromady to dává docela zajímavé výsledky.

V režimu aktivního DTS Virtual X zvuk opravdu prostorově působí, ruchy přicházejí ze širšího prostoru mimo obrazovku - a to širšího ve všech směrech. Pokud byste čekali přesnější lokalizaci ruchů v prostoru za vámi a nad vámi, budete zklamaní, to televizor (nepřekvapivě) neumí. Nicméně pocit naplnění místnosti zvukem umí televizor vyvolat dobře. Virtuální zpracování si navíc dobře poradí s hlasem, ten stále zní ze středu obrazovky, dobře jsou vykreslené i ruchy.

Při nižší hlasitosti je DTS Virtual X velmi příjemný a efektní, při vysoké hlasitosti zřetelně chybí basy a celkově se nepříjemně zostřuje. Hodně záleží na zdroji zvuku, ačkoli se snaží již od dvoukanálového režimu, lépe samozřejmě znějí prostorové nahrávky.



Pokud si při kalibraci vyberete režim zdůraznění basů, přibudou v reprodukci i hloubky, které více zhmotní údery, výstřely a exploze. Fyzika je ale fyzika, zázraky se nekonají a žádné velké basy televizor nezahraje - k tomu by bylo třeba použít subwoofer.

Po kalibraci lze snadno porovnat původní a zkalibrované nastavení.

Samotná kalibrace se - alespoň v případě naší místnosti - na výsledku odrazila spíše decentně. Zvuk se trochu zpevnil, ale dramatická změna nenastala.

Pokud chcete nechat reprodukci na externí sestavě, můžete použít optický výstup, zpětný kanál v HDMI nebo Bluetooth.

Operační systém WebOS

Důležitým kritériem při výběru televizoru je použitý operační systém, který určuje, jak se bude televizor chovat a co bude umět.

Společnost LG je stále věrná systému WebOS a podle nás je to dobře. Nabídku na hlavní obrazovce lze v dostatečné míře upravit k obrazu svému, v aplikačním obchodě najdete dostatek zajímavých aplikací a navzdory cenové dostupnosti testovaného modelu stačí výkon televizoru na poměrně svižný a plynulý chod systému. Není tak svižný jako u vrcholných modelů, některé nabídky se otevírají déle, než by bylo milé... ale je to přijatelný kompromis.

Rozšířené nastavení ... … základní nastavení.

Za dobrý nápad považujeme pop-up okna s nápovědou u veškerého nastavení - i laik tak u každé položky bude vědět, k čemu slouží. Vše je samozřejmě v češtině.

Nechybí pro LG klasické Magic Remote fungující i jako dálkové „ukazovátko“ - stačí namířit na ikonu a potvrdit výběr. Chce to trochu cviku, ale například při vyťukávání na klávesnici je to příjemně rychlé. Nevýhodou je, že v některých aplikacích (například Amazon Prime Video) to nefunguje úplně dobře, musíte sáhnout po směrových šipkách.

Mírné zklamání je absence „Thinq IA“ výbavy u modelu určeného pro český trh - ovládání přes Google Assistent ani Alexu není možné, mikrofon v dálkovém ovladači lze využít jen pro vyhledávání multimedií na YouTube a na prohledávání webu. Ovládání televizoru možné nebylo. Vyhledávání navíc funguje jen u YouTube, u Netflixu, ani u Prime Video se hlasové vyhledávání uplatnit nedá.

Hlasové vyhledávání v češtině.

Pochválit musíme vestavěný přehrávač, který si poradí i s 18GB FullHD ripy, videi v 4K rozlišení i v moderním formátu H.265. Vybírat si lze zvukové stopy i různé titulky, česká diakritika funguje bez potíží.

Dostatečné možnosti úprav jsou i u seznamu kanálů, lze je přesouvat i mazat, případně vytvořit seznam oblíbených - práce v editoru není úplně intuitivní, ale použijete ji pravděpodobně jen několikrát za životnost televizoru. Na vysílání v českém DVB-T2 HEVC je televizor samozřejmě připraven.

Programový průvodce EPG je docela přehledný, můžete si nastavit i upozornění na začátek vysílání zvoleného pořadu, nebo si je nechat nahrát (pokud máte k připojen pevný disk).

Programový průvodce.

Výhodou je, že televizor netrvá na novém formátování disku, takže můžete připojit i nějaký částečně zaplněný a o data nepřijdete. Méně potěší, že video ukládá ve formě, kterou na počítači nepřehrajete - přehraje ji pouze televizor, který soubory nahrál (ale to je v podstatě standard).

Obraz

Televizor má LCD IPS panel a podsvětlovací diody umístěné v rámečku displeje, což může být recept na obrazovou katastrofu. V případě testovaného televizoru tomu tak naštěstí není.

Televizor samozřejmě zvládne ultravysoké rozlišení 2180p a vysoký dynamický rozsah HDR, přesněji normy HDR 10 Pro a HLG. V takové kvalitě můžete obraz sledovat u některých titulů na VOD službě Netflix či Amazon Prime Video nebo z UHD Blu-ray přehrávače - v našem případě firemním UP970.

Přípojná místa. Druhé USB a další dva HDMI porty naleznete z boku. Jak naznačují anténní konektory, televizor si poradí s pozemním DVB-T, kabelovým DVB-C i satelitním DVB-S vysíláním.

Při denním sledování je obraz velmi dobrý - se solidní ostrostí kresby, přirozenými a příjemně saturovanými barvami a s velmi solidním jasem a kontrastem. I když ztráta detailů v tmavých plochách je patrná i zde.

LG UP970 Ultra HD Blu-ray přehrávač. S televizorem jsme vyzkoušeli firemní přehrávač UB970. Nabízí jednoduché menu, přehrávání multimédií z USB, základní on-line služby Youtube a Netflix, naopak nenabídne displej, pouze stavovou diodu. Chválíme svižné reakce a bezproblémový provoz i s vypálenými Blu-ray disky, naopak nás štval hlučnější (až hlučnou) mechanikou.

Ve srovnání s vyššími modely je zde menší rozdíl mezi Full HD, UHD a UHD HDR obrazem - rozdíl je jasně patrný, ale není tak zásadní jako u vyšších a dražších modelů. Za nedostatek (i když při ceně pochopitelný) lze považovat 50Hz panel, díky čemuž je u scén s výrazným pohybem patrný mírný neklid - není to rušivé, ale patrné. Jinak je zpracování pohybu velmi dobré a pohybová neostrost až překvapivě nízká.

Při nočním sledování překvapí solidní gradace i detaily v černé, která tedy není úplně černá, ale díky Nano Cell ani ne vysloveně šedá. Dojem kazí viditelné světelné vertikální pruhy v místech, kde je na obrazovce světlý objekt uprostřed tmavého pole, nejvíce je to patrné například u titulků, v běžném obraze je to patrné málokdy.

Zajímavé bylo, že při využití Miracast bezdrátového zrcadlení chytrého telefonu byl obraz podstatně lepší s Honor 9 Lite než s Galaxy S9+.

Závěr

Za 26 990 Kč nabízí LG 55UK7550 zajímavé možnosti prostorového zvuku, povedený obraz, slušný operační systém a po všech stránkách solidní televizor.