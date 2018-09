RHA představila nejmenší magnetoplanární sluchátka pro fajnšmekry

Na magnetoplanární sluchátka nedají mnozí milovníci kvalitního zvuku dopustit, zejména pro jejich typické éterické podání výšek a prostoru hudební nahrávky. Kvůli konstrukčně většímu reproduktoru byl však magnetoplanární systém používán jen ve velkých domácích sluchátkách, takže na cestách hrála do uší vždy sluchátka s měniči s klasickými kónickými membránami.

Změna nastala až předloni, kdy společnost Audeze představila první magnetoplanární in-ear sluchátka Sine. Ty jste v uších posluchače poznali celkem spolehlivě, před každým zvukovodem měl totiž vertikální „ufo“, ve kterém byl magnetoplanární měnič umístěn.

Sluchátka RHA CL-2 jsou prvním modelem, ve kterých je magnetoplanární systém vměstnán do maličkých ozvučnic v klasické velikosti in-ear sluchátek. Vývoj (tedy zejména zmenšování měniče) trval čtyři roky a během něho došlo k významné úpravě konstrukce magnetoplanárního měniče.

Ten je běžně tvořen dvojicí rovinných (planárních), plochých magnetických mřížek, mezi kterými je napnutá supertenká plochá membrána tak, aby byla přesně uprostřed mezi magnetickými mřížkami a nedotýkala se jich. U CL-2 jsou obě magnetická mřížky soustředěny do přesně vystředěného kruhu pouze na jedné straně membrány. „Výrobně nejsložitější je všechny komponenty naprosto přesně usadit, i mikrometrová odchyka ve vzájemné poloze magnetů a především v poloze magnetického systému vůči membráně znamená radikální zhoršení kvality zvuku,“ vysvětlila nám na expozici Marina Schurerová ze společnosti RHA. I proto jsou magnety zalité speciálním lepidlem, aby se ani při pádu sluchátek na dlažbu nemohly pohnout.



Na ploše membrány o tloušťce 16 mikrometrů je napařena extrémně tenká kmitací cívka, do které se přivádí elektrický signál z hudebního zdroje. Po přivedení elektrického signálu se tak cívka rozechvěje v silném magnetickém poli a vytváří zvuk.

Balení sluchátek s bluetooth modulem (kolem krku), symetrickým i nesymetrickým kabelem a sadou koncovek do uší (včetně pěnových).

Samotné uzavřené ozvučnice jsou vytvořeny ze směsi oxidu zirkoničitého taveného při teplotě 1400 °C, výsledný materiál je nesmírně pevný a zároveň lehký. Součástí ozvučnice je konektor, ke kterému můžete připojit jak symetricky, tak nesymetricky zapojené kabely z příslušenství, nebo připojit Bluetooth modul pro bezdrátový poslech. Ten má na jedno nabití vydržet 12 hodin, podporuje kodek aptX.

Hodnotit zvuk v ruchu výstaviště není ideální, během září by nám sluchátka měla dorazit na recenzi. To co jsme na expozici RHA slyšeli, nás ovšem zaujalo - éterické, přesné a rychlé vykreslení výšek, které jsme očekávali, se naštěstí dostavilo. Výborně byly podány i detaily ve středech, vokál byl plný a v reprodukci byl hezký pořádek. Basy byly při bezdrátovém poslechu na náš vkus trochu výraznější, při poslechu přes kabel jich ale bylo akorát. Poslechli jsme širokou paletu různých žánrů (hráli jsme ze služby Tidal v nejvyšší kvalitě) a máme-li najít slabinu, příliš se nám nelíbilo podání tvrdého rocku a metalu.

Sluchátka jsou vlajkovou lodí výrobce, set s bezdrátovým modulem i kompletní kabeláží vyjde na 799 eur, tedy zhruba 21 000 Kč.