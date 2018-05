"Nepáchejte zlo!" deklaroval Google dříve. Nyní slavnou větu smazal

Nová verze kodexu Google (Google Code of Conduct) nevybočuje ze standardních mantinelů podobných textů. Každý, kdo ale firmu Google sleduje delší dobu, si ale na první pohled všimne, že je něco jinak.

Nový kodex totiž zcela vynechal úvod, který v původním kodexu (archiv z 21. dubna 2018) zněl následovně: „Nepáchejte zlo. Zaměstnanci Google se řídí těmito slovy při své práci pro naše uživatele. Ale ‚Nepáchejte zlo‘ je mnohem více, než to. Ano, zahrnuje to poskytování nezkresleného přístupu k informacím, důraz na potřeby uživatelů a vývoj nejlepších služeb. Ale znamená to i něco více: dělat vždy tu správnou věc, dodržovat zákon, chovat se čestně a chovat se mezi kolegy k sobě navzájem se slušností a úctou.“

Google Code of Conduct (duben 2018) - zvýrazněna pasáž, která se ji v nové verzi nenachází

Nově ale Kodex formulaci „Nepáchejte zlo“ v úvodu zcela vynechává. Namísto toho je zde pouze formulace „Hodnoty Google“.

Google Code of Conduct (květen 2018)

Neznamená to ale, že by z Kodexu zmizely jakékoli odkazy na morální hodnoty. Kodex i nadále mluví o „nevyšším možném standardu“, „osobní zodpovědnosti“, „službě uživatelům“, „integritě“ a dalších vznešených cílech.

Legendární slogan pomalu končí

Slogan „Don’t be evil“ (Nepáchejte zlo!) měla americká firma Google ve svých oficiálních dokumentech již od roku 2004, interně o této větě diskutovali zaměstnanci již od roku 1999 nebo 2000. „Myslím, že to, co Google dělá, má velký dopad na životy lidí. Musíme proto vzít velmi vážně svou zodpovědnost,“ vysvětlila třeba v roce 2008 Marissa Mayerová, tehdejší viceprezidentka Google.

Už v roce 2015 firma Alphabet (tehdy nová “matka“ společnosti Google) upravila kodex a důležitost sloganu „Don’t be evil“ tak upozadila. Proč došlo k poslední změně Kodexu, není jasné. Možná někoho z vedení Google mrzelo, že motto „Nepáchejte zlo“ použili v petici zaměstnanci Google jako důvod toho, proč by společnost Google neměla pomáhat s vývojem bezpilotních letadel.

Zmínka „Don’t be evil“ navíc zůstala na samotném konci podmínek. Původně tam sloužila jako připomenutí toho, čím celý dokument začal. Nově jen připomíná více než patnáctiletou historii sloganu, který nyní zřejmě končí.

Google Code of Conduct (květen 2018)

Google není jediný, který se zbavuje svých původních sloganů. Facebook dlouho plul pod pirátskou vlajkou se sloganem „Move fast and break things“, v roce 2014 ale Mark Zuckerberg vysvětlil, že toto motto se pro firmu tak velkou, jako Facebook, již nehodí.