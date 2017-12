PŘEHLEDNĚ: V USA zuří boj o svobodu internetu. FCC chce zrušit neutralitu

Kolik času strávíte měsíčně na YouTube? Kolik minut chcete pokecat na Skype? Kolik minut denně chcete sjíždět Facebook a Instagram? Málokdo z uživatelů v Česku, v Evropě nebo v USA by uměl na takové otázky odpovědět. Proč byste měli řešit minuty strávené na jednotlivých službách, když si přece platíte paušál za přístup k internetu. Za vodné a stočné také neplatíte více podle toho, jestli vodu používáte na vaření, sprchování nebo splachování.

Net Neutrality Princip zakazující poskytovatelům internetu rozlišovat mezi daty, která uživatel stahuje. Všechna data si mají být rovna. Poskytovatel tak nesmí například zpomalit videa z YouTube, aby tím podpořil svou vlastní videoslužbu. Nesmí ani požadovat peníze navíc nad rámec paušálu za přístup na určité stránky. V USA platí pravidla síťové neutrality od roku 2015. Nový šéf FCC připravuje jejich zrušení.

Právě srovnání „toku internetu“ s vodovodním potrubím ukazuje na jádro problému, který řeší princip síťové neutrality. Poskytovatel internetového připojení podle něj nesmí uživatelům koukat „do potrubí“, tedy nesmí například měnit rychlost připojení podle toho, jaká data si uživatelé stahují. Ať už jsou to videa z YouTube, zpravodajský web nebo on-line hra, z pohledu poskytovatele jsou data „neutrální“, jsou to jedničky a nuly, nic jiného.

V Indonésii, kde principy síťové neutrality neplatí, musí uživatelé dopředu plánovat, jak svůj čas na internetu stráví. Na výběr mají opravdu z nepřeberné (a nepřehledné) nabídky různých balíčků (celý screenshot).

Ukázka z Indonésie, kde neplatí síťová neutralita. Poskytovatel internetu (Indosat) zde nabízí lidem za příplatek balíčky dat pro jednotlivé mobilní aplikace. Například cca 8 korun příplatek za 100 MB videa z YouTube.

Ostatní stránky a aplikace sice fungují, ale poskytovatel internetu pro ně uměle přiškrcuje rychlost připojení, takže jsou často prakticky nepoužitelné.

V USA ani v Evropě zatím podobný stav nehrozí. Pokud však bude síťová neutralita zrušena, americkým poskytovatelům nebude nic bránit v tom, aby s podobnými nástroji na zvýšení svých příjmů začali experimentovat. Téma síťové neutrality je ale mnohem složitější, a „balíčkování“ a „přiškrcování rychlosti“ jsou jen dva z mnoha potenciálních důsledků. Kritikové síťové neutrality naopak namítají, že regulace je zbytečná a že konkurence na trhu se o řešení případných problémů postará.

1. Jak se USA dostaly do současného stavu?

Pokud si pamatujete, že o síťové neutralitě jste už na Technet.cz něco četli, tak se vám to nezdá. Problematika se v USA i v EU řeší minimálně deset let. Pojem „net neutrality“ zavedl právník Tim Wu z University of Virginia v roce 2003 (PDF), aby upozornil na možné právní problémy role poskytovatele internetového připojení (ISP).

Poskytovatelé internetového připojení spravují vlastně „dvě sítě“ - svou lokální, kde si mohou určovat pravidla, a dále se účastní sítě globální (internet). Podle Tima Wu, který v roce 2003 poprvé definoval síťovou neutralitu, by poskytovatel internetového připojení neměl zasahovat do přístupu lokálních hostů k internetu (výjimkou jsou podle něj případy, kdy to vyžaduje zákon, ochrana ostatních uživatelů lokální sítě nebo ochrana sítě před přetížením)

Od roku 2005 se v USA vedla zuřivá debata o síťové neutralitě, v roce 2006 se pak tato problematika dostala do veřejného povědomí (i díky vyjádřením politiků a komiků). Americký Kongres se dvakrát pokusil schválit regulaci zajišťující síťovou neutralitu, pokaždé neúspěšně.

V roce 2014 Federální komunikace pro komunikaci (FCC) oznámila, že zvažuje představit regulaci, která by poskytovatelům internetu umožnila zavést „dvouproudé“ připojení k internetu. Poskytovatel by tak mohl například Netflixu za příplatek nabídnout rychlejší „pruh“, zatímco neplatící stránky by k uživateli jely „pomalejším pruhem“. Proti tomuto návrhu vystoupila řada osobností, mezi jinými i tehdejší prezident Barack Obama.

„Na informační superdálnici se neplatí žádné mýtné. A tyto principy – myšlenka internetové neutrality – rozpoutaly revoluci a daly inovátorům šanci uspět,“ zahájil Barack Obama svůj proslov na podporu internetové neutrality. „Opustit tyto principy znamená ohrozit internet, jak jej známe. Proto mám plán, jak udržet internet svobodný a otevřený. A naléhavě žádám Federální komunikační komisi (FCC), aby udělal vše pro ochranu internetové neutrality pro všechny.“

Barack Obama podpořil síťovou neutralitu (2014):

Obama zdaleka nebyl sám. Síťovou neutralitu podpořila řada internetových firem, osobností i odborníků. FCC nakonec počátkem roku schválila zavedení síťové neutrality v únoru 2015. Přístup k internetu se přesunul do „Kategorie II“ (“Title II“), a zařadil se tedy mezi prostředky veřejného užitku, na které se vztahují přísnější pravidla.

2. Zneužívali předtím poskytovatelé svého postavení na trhu?

Odpůrci síťové neutrality někdy říkají, že jde o zbytečnou regulaci. Například Ajit Pai, který byl v roce 2015 jedním z členů komise FCC, označil síťovou neutralitu za „řešení problému, který neexistuje“.

Takové tvrzení ovšem přehlíží celou řadu incidentů. Američtí poskytovatelé internetu sice zatím nezkusili nic tak radikálního, jako je třeba balíčkování dat podle stránek a aplikací, nicméně rozhodně nemají, co se síťové neutrality týče, čistý štít:

V roce 2005 blokoval poskytovatel Madison River Communications svým zákazníkům služby internetového volání. FCC toto chování zarazila a pokutovala.

Společnost Comcast zablokovala svým zákazníkům služby P2P bez jakéhokoli upozornění.

Společnost AT&T zákazníkům blokovala Skype a další hlasové služby, přestala s tím až na nátlak FCC v roce 2009.

Comcast v roce 2014 přiškrcoval svým zákazníků přístup na videoslužbu Netflix. Nechtěl ale peníze po svých zákaznících, nýbrž přímo po Netflixu.

Letos byla společnost Verizon obviněna z toho, že uměle zpomalovala přístup na služby YouTube a Netflix. Comcast nabízí svou vlastní konkurenční videoslužbu, která zpomalena pochopitelně nebyla.

Někteří poskytovatelé internetu šli ještě dále a rovnou zasáhli do stahovaných dat. Například nahradili reklamy Google reklamami svými.

Lze tedy říci, že tendence poskytovatelů internetu využívat svého postavení na trhu je dostatečně prokázána. Za jiných okolností by podobné chování na trhu vytvořilo mezeru, které by mohl využít jiný poskytovatel internetu. Jenže většina lidí nemá na výběr z více poskytovatelů internetového připojení, protože mnohé z nich mají ve své oblasti monopol nebo oligopol.

4. Kdo a proč chce zrušit síťovou neutralitu?

Ajit Pai, kterého Donald Trump jmenoval do čela FCC v lednu 2017. V říjnu 2017 byl do této pozice potvrzen americkými senátory na dalších pět let (foto ze slyšení v Senátu USA).

V lednu 2017 se komisař Ajit Pai stal na přání Donalda Trumpa novým šéfem FCC. Pai dříve pracoval pro Verizon - sám si dělá legraci z toho, že je „nastrčenou loutkou telekomunikačních firem“ - a netajil se nikdy tím, že se mu síťová neutralita nezamlouvá.

V dubnu Pai oznámil, že FCC hledá způsob, jak síťovou neutralitu zrušit. To vyvolalo značný odpor, který v podstatě s různou intenzitou trvá až do současné doby. Tento týden má FCC hlasovat o zrušení síťové neutrality. Ajit Pai tvrdí, že síťová neutralita pokřivuje volný trh zbytečnými regulacemi. Odvolává se na fakt, že v 90. letech žádná regulace internetu nebyla a nikdo si nestěžoval. Naopak, internet dal podle něj vyrůst globálním gigantům jako Google, Facebook nebo Amazon.

5. Protesty na podporu síťové neutrality

Zrušení síťové neutrality by samozřejmě vyhovovalo především poskytovatelům internetového připojení. Proti zrušení jsou naopak poskytovatelé internetových služeb. Také naprostá většina komentářů, které FCC na toto téma obdržela, se vyslovila proti zrušení, tedy pro zachování síťové neutrality.

Protesty na podporu Net Neutrality (Washington D.C., New York, Los Angeles)

Do hlasování komise FCC zbývají necelé dva dny, a protesty proto sílí na intenzitě. Řada stránek plánuje omezit svůj provoz a dát tak lidem „ochutnat“, jaké by to mohlo být ve světě, kde si poskytovatelé internetového připojení mohou vybrat, které stránky uživatelům „pustí“ a jak rychle.

Velké weby protestují proti zrušení Net Neutrality: „FCC bude hlasovat o zrušení síťové neutrality... Volejte svému kongresmanovi.“

Také politikové mohou být unaveni neustálými řešením těchto pravidel: „Obama je prezident, je tu síťová neutralita. Přijde Trump, síťová neutralita se ruší. Možná se dočkáme toho, že si politikové na obou stranách řeknou, že je zbytečné ta pravidla pořád měnit pokaždé, když se vymění prezident a vláda. A že by bylo lepší udělat pravidla, se kterými se dá žít a která budou trvalá,“ domnívá se Ina Fried ze společnosti Axios.

Návrh na zrušení síťové neutrality je vzletně nazván „Obnovení internetové svobody“, podle zastánců síťové neutrality by ale mohl být důsledkem pravý opak. Dvacet „internetových legend“ - mezi nimi zakladatel webu Tim Berners-Lee, otec protokolu TCP/IP Vinton Cerf nebo spoluzakladatel Apple Steve Wozniak, zaslali komisi FCC otevřený dopis.

Tim Berners-Lee Vinton Cerf Steve Wozniak

Varují v něm, že zrušení síťové neutrality je založeno na nepochopení toho, jak internet funguje: „Vyzýváme šéfa FCC, aby zrušil toto hlasování (o zrušení síťové neutrality, pozn. red.). Komise FCC ve spěchu připravila technicky nepovedený návrh na zrušení ochranných mechanismů, aniž by navrhla adekvátní náhradu. To drasticky ohrožuje internet, který jsme tak obtížně vytvářeli.“