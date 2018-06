Nikon si registruje značku Noct. Může jít o fotoaparáty či objektivy

Nikon by mohl začít nabízet některé své produkty pod novou obchodní značkou Noct. Vyplývá to z podání společnosti k příslušnému úřadu. Nikon, který například pro své objektivy využívá značku Nikkor, by se tak mohl připravovat na uvedení nového produktu na trh.

Podle popisu značky by se tak mohlo jednat o digitální fotoaparáty, objektivy nebo patice (bajonety).

Více se zatím neví, a tak můžeme jen spekulovat, jako to udělal server Nikonrumors, který s informací o značce Noct přišel. Ten spojuje tuto zprávu s jiným patentem, který má přinést do systémových fotoaparátů (bezzrcadlovek) rychlé objektivy pro plnoformátový (fullframe) čip. Ty by měly mít následující parametry: 52mm f/0.9 a 36mm f/1.2.

Je to asi nejpravděpodobnější varianta, protože firma již značku Noct využívala. Bylo to u kinofilmového objektivu pro noční fotografování Noct-Nikkor 58mm f/1.2, který vznikl v 70. letech minulého století.