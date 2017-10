Jak pracuje život. Letošní nobelisté za chemii nahlédli do nitra buněk

Obrázek často nahradí tisíce slov - to ve vědě platí stejně jako kdekoliv jinde. Vědecké objevy často vycházejí z úspěšné vizualizace objektů neviditelných lidskému oku. Vzpomeňme již slavný případ objevu skutečné podoby DNA (a to znamená také mechanismu jejího fungování).

Nicméně biologické buněčné mapy jsou plné bílých míst. Dlouho jsme totiž neměli postup, jak bychom mohli zachytit molekulárních strojů v našich buňkách. Do značné míry to změnily postupy, který během let práce vyvinuli tři letošní nositelé Nobelovy ceny za chemii (samozřejmě za přispění řady kolegů z jejich i dalších týmů, na které se nedostalo): Jaques Dubochet, Joachim Frank a Richard Henderson.

Nese název kryoelektronová mikroskopie, a jak je z něj patrné, je spojená s chladem a elektronovými mikroskopy. V podstatě umožňuje zmrazit molekuly v našich buňkách uprostřed pohybu a tak vizualizovat procesy, které jsme dosud nikdy předtím neviděli. To je zcela zásadní pokrok v poznávání života, tak například vývoji nových léčiv.

To dlouho nebylo možné, protože elektronové mikroskopy - velmi rozšířený a šikovný nástroj na zobrazování objektů velikosti molekul a atomů - byly dlouho považovány za vhodné pouze pro zobrazování mrtvé hmoty.

Za prvé proto, že předmět, který chcete zkoumat, musíte umístit do vakua. Což živá hmota samozřejmě nepřežije bez úhony (pravda, celý organismus chvíli vydrží, jednotlivá buňka ale už ne). Z velké části ji totiž tvoří voda, která se ve vakuu vypaří. Vzorek tak zcela zásadně změní svůj tvar a fotografie tohoto „vraku“ už nemá téměř žádnou vypovídací hodnotu. Další problém je, že mikroskop vzorek během snímání zničí. Vytváří tak silný elektronový paprsek, že biologický materiál zničí a vzorek tedy poničí ještě více.

Letošní nobelisté vyvinuli způsob, jak tento problém obejít. Joachim Frank pracoval na metodě, která umožnila ubrat na výkonu používaných elektronového mikroskopů, aby vzorek nezničil. Od poloviny 70. let zhruba do poloviny 80. let vyvinul postup zpracování obrazu, která umožnila nezřetelné dvojrozměrné obrazy z elektronového mikroskopu s nižším výkonu „dopočítat“ tak, aby z nich byly patrné dostatečně ostré kontury prostorových objektů.

Jacques Dubochet si dokázal poradit s „vodním“ problémem. Na počátku osmdesátých let se mu podařilo připravit vzorky v amorfním ledu. Přitom zjednodušeně řečeno ochladí vodu tak rychle, že led kolem vzorku se strukturou podobá tekutině (zchladne tak rychle, že v něm nevzniknou struktury). Díky tomu se biomolekuly mohou udržet si přirozený tvar i ve vakuu.

Richard Henderson pak přesvědčivě prokázal, že tato metoda má skutečně ohromný potenciál. Patnáct let tvrdošíjně pracoval na způsobu, jak zobrazit přesnou 3D podobu jedné jediné bakteriální bílkoviny (bacteriorhodopsinu), která si díky svým nezvyklým vlastnostem udržela pod elektronovým mikroskopem svůj tvar lépe. Jeho práce ukázala, že vývoj metody může mít ohromný dopad a zásadně přispět k našemu poznání mechanismů života.

Přesně to se také stalo. V posledních několika letech se kryoelektronová mikroskopie stala již běžnou metodou, díky které můžeme zaznamenávat dokonce i „filmy“ jednotlivých molekul v buňce přímo při práci. Postup je sice stále pracný a má svá omezení, ale vědecká literatura posledních let je plná nově pořízených a nikdy předtím neviděných obrazů všeho od bílkovin, které dávají mikrobům rezistenci vůči antibiotikům po molekuly na povrch viru Zika. Je to doslova obraz budoucnosti biologie.