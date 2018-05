S novou verzí kontroly, že jste člověk, by ReCaptcha už neměla otravovat

Asi bychom nenašli mezi internetovými uživateli nikoho, kdo by se nesetkal se systémem pro rozlišení člověka od automatu v podobě systému captcha. Ať již to bylo opisování různě rozplizlého či přečmáraného textu, nebo výběr objektů v sérii obrázků, vždy to zdržuje a otravuje.

Nyní Google zkouší novou verzi této ochrany, která se využívá například proti útokům hrubou silou na přístupové údaje. O novince jsme psali již loni, nyní firma reCaptchu vylepšila ve verzi 3.0.

Ta využívá stejného systému rozpoznávání uživatele od robota podle jeho pohybu myší a patrně i dalších parametrů. Nově však k tomuto systému přidává skórovací systém, kde si může po desetinkách vybrat ochranu před automaty mezi nulou a jedničkou.

Provozovatel serveru si tak může nastavit jak citlivé bude rozpoznávání lidí od strojů. Dá se předpokládat, že vyšší požadavek na zabezpečení proti botům bude mít více chyb, a může tak za robota označit reálného člověka. I proto následně návštěvníkovi webu předloží klasickou captchu. Vše je zatím ve fázi vývoje a zájemci tak mohou využít betaverzi. Ta zároveň slouží k vylepšení umělé inteligence, která za rozpoznáním stojí.