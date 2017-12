Smutné hovínko nebude. Komise typografů emotikon zavrhla jako „trapný“

Nestává se tak často, že by stanice BBC psala o hovínku. Tentokrát prestižní britská organizace udělala výjimku, a to proto, že nešlo jen o hovínko ledajaké. Jednalo se o emotikon, který - pokud by byl schválen - by byl dostupný na miliardách zařízení po celém světě.

Pozornost médií si získal seznam navržených Unicode emotikonů ze srpna 2017, na kterém se kromě jiných objevila i „frowning pile of poo“, tedy volně přeloženo „mračící se hromádka výkalů“.

Návrh emotikonů Unicode ze srpna 2017

Právě tento ostře sledovaný smajlík nakonec mezi ostatními návrhy nevydržel. V nejnovějším seznamu kandidátů byste jej již hledali marně.

„Každému, kdo o té zhůvěřilosti hlasuje, by mělo být trapně!“

Zábavné je zejména čtení v zápisu jednání odborníků Unicode (strany 4 a 5), kteří o smajlících hlasovali. Když přišel na pořad bod „1F979 FROWNING PILE OF POO“, typografové, kteří zodpovídají za znakovou sadu Unicode, se celkem rozohnili (dodejme, že rozohnit typografy není zvláště těžké).

„Tento znak (mračící se hovínko, pozn. red.) poškozuje jak standard ISO/IEC 10646, tak Unicode standardy jako takové. Organický odpad není roztomilý!“ zdůraznil typograf Michael Everson. Připomněl, že kvůli kompatibilitě s japonskou znakovou sadou už navíc sada Unicode jeden exkrement má. „Myšlenka, že naše komise schválí další roztomilé grafické znaky jako tento by měla ztrapnit naprosto každého, kdo o takovéto zhůvěřilosti hlasuje.“

„Budeme pak mít plačící hovínko? Hovínko s vystrčeným jazykem? Hovínko s otazníky místo očí? Hovínko zpívající karaoke? Jako běžný uživatel nechci mít takovýto odpad na svém telefonu,“ pokračoval Everson ve své kritice.

Také Andrew West, další z členů komise, vyjádřil obavu nad tím, že schválení tohoto znaku by otevřelo pandořinu skříňku s dalšími znaky, jako: „plačící hovínko, vítězoslavně se tvářící hovínko, hovínko křičící strachy...“

„Osobně si myslím, že změnit původní znak hovínka na smějící se hovínko byla chyba. Ale přidat mračící se hovínko by bylo ještě horší,“ uzavřel typograf West. „Navrhuji odstranit mračící se hromádku výkalů a prostudovat, zda je vůbec nutné dodat další emotikony ve tvaru hovínka.“

Přehled nových navržených smajlíků (montáž: Technet.cz, náhodné pořadí)

Odstranění ze sady Unicode samozřejmě nebrání výrobcům telefonů nebo programátorům software přidat tento nebo jiné emotikony do svých aplikací. Nebudou ale mít standardní reprezentaci na všech platformách.