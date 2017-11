Jak můžete instalaci nových Windows 10 vyvolat hned nebo ji odmítnout

Jak vyvolat instalaci nové verze Windows 10

Stránka s instalací Windows 10

Společnost Microsoft uvolňuje své aktualizace řízeně. Aby předešla hromadným stížnostem na případné nedotažení a také přetížení svých serverů, odkud je distribuována, tak nabízí uživatelům instalaci postupně. Nechcete-li čekat dlouhé týdny, než na vás přijde řada, potom lze frontu předběhnout. Stačí, když použijete nástroj pro upgrade Windows. Ten si stáhnete zde a následně spustíte. Aktualizačním procesem na verzi Fall Creators vás provede krok za krokem průvodce. Pro zdárnou instalaci musíte mít na disku dostatek volného místa a obětovat procesu desítky minut až hodin v závislosti na výkonu PC.

Jak odložit instalaci Fall Creators

Odložení instalace nových Windows 10

A nyní z opačného ranku. Pokud byste naopak novou aktualizaci nechtěli, čekáte, až bude vyladěná či se s ní nechcete zabývat, potom v případě verze Pro a vyšší máte jednoduchou možnost. Klikněte na Start zadejte „aktualizace“. Vyberte volbu Vyhledat aktualizace a v novém okně klikněte na odkaz Upřesnit možnosti. V části Zvolte, kdy se budou aktualizace instalovat u položky Aktualizace funkcí zahrnuje nové schopnosti a vylepšení... máte možnost vybrat, o kolik dnů bude instalace odložena. Maximálně lze vybrat rok, tedy 365 dnů. Máte-li verzi Home, potom obejít instalaci aktualizací je možné snad jen tak, že se k síti budete připojovat prostřednictvím wi-fi. Potom v nastavení sítě vyberete volbu wi-fi a následně v části Připojení účtované podle objemu přepněte volbu.

Novinky v nových Windows 10

Abyste se mohli správně rozhodnout, zda novou verzi Windows 10 chcete, ukážeme vám nejzajímavější novinky, které přináší. Nejsou sice nijak zásadní, ale mohou vám usnadnit práci nebo přinést nové zážitky.

1. Hybridní realita

Možná největší změna ve Windows 10 Fall Creators Update přichází s další podporou 3D objektů a především hybridní reality. Firma tímto výrazem překládá svůj anglický název systému Mixed reality, ale v Česku jsme se zatím setkávali spíše s označením mixovaná nebo smíšená realita. Pojďme ale od jazykového okénka k novým funkcím.

Firma podporu práce s 3D objekty přidala již v jarní aktualizaci, když nahradila klasické Malování novým Malováním 3D. V něm mohou uživatelé vytvářet trojrozměrné objekty a pak je třeba vytisknout na 3D tiskárně nebo je pak přidat do virtuální nebo nově hybridní reality.

Firma s konceptem hybridní reality přišla již dříve, když uvedla průhledové brýle Hololens. Nyní spolu s podporou toho systému v nových Windows přicházejí i levné headsety od řady výrobců.

Podpora hybridní reality (mixed reality)

Windows 10 Fall Creators Update pak přichází s celým ekosystémem podpory hybridní reality. Nově tak uživatel může využít portál hybridní reality, kde bude možné nakupovat aplikace a pohybovat se ve virtuálním prostředí s nasazeným headsetem i bez něj. Bez headsetu je třeba využít nový Prohlížeč hybridní reality. Ten vám umožní zobrazovat virtuální objekty ve vašem prostředí, které budete snímat webkamerou. nebo třeba přenášet reálné objekty do virtuální podoby. Ke skladování modelů pak můžete využít také prostor Remix 3D, kde můžete své objekty sdílet s ostatními.

Bude však k tomu třeba výkonnější počítač než je běžný kancelářský stroj se slabou grafickou kartou.

Firma zároveň umožnila vkládat do PowerPointu 3D modely a využít jejich pohyb v prezentaci.

Jak z výše uvedeného vyplývá, Microsoft hodlá prostorové objekty a virtuální prostředí hojně podporovat a Windows by se podle něj měla stát hlavní platformou, která bude nové reality podporovat.

2. Video a fotky v jednom programu

Ve Windows 10 již nenajdete ani klasický prohlížeč fotografií a ani Movie Maker na úpravu videa. Nově byly tyto funkce spojeny do jedné aplikace s jednoduchým názvem fotky.

Aplikace Fotky ve Windows 10 Fall Creators Updatu umožní třídit a vyhledávat fotografie a videa podle různých kritérií.

Aplikace umožní jednak prohlížení fotografií a videí na jednom místě, ale zároveň vám je pomůže automaticky či poloautomaticky roztřídit. Její součástí je například třídění fotografií podle rozpoznaných obličejů.

Velkým doplňkem je pak jednoduchý editor videa. Ten měl původně pracovat i s 3D objekty a nabídnout další funkce, ale zatím zůstal jen u spojování obrázků a videí do jednoho celku s omezenou nabídkou motivů, filtrů a přechodů, přidáváním textu a podkresové hudby.

Tvorba videí v aplikaci Fotky

Pokud se nechcete tvorbou videokoláže zabývat sami, můžete to udělat na základě vybraných fotografií a videí nechat na systému. Když se vám nebude výsledek líbit, prostě necháte aplikaci rychle udělat jiný návrh.

3. Kontakty přímo v hlavní liště

Užitečná funkce ve Windows 10 Fall Creators Update umožní vybrat si několik...

Rychlejší komunikaci s přáteli, známými a dalšími důležitými lidmi slibuje možnost nastavit si přímo na pracovní liště Windows rychlý přístup ke kontaktům.

Novinka tak umožní mnohem snadněji poslat e-mail, komunikovat přes Skype nebo sdílet dokumenty s vybranými lidmi.

4. Propojení s cloudovým úložištěm One Drive

Windows nově umí mnohem lépe pracovat se vzdáleným úložištěm One Drive. To se nyní tváří jako součást počítače, protože k souborům můžete přistupovat podobně jako k těm uloženým přímo v počítači.

V reálu ovšem vidíte jen náhledy a pokud se soubory chcete pracovat, tak se musí nejdříve stáhnout do počítače. Jednoduchý je i opačný postup, kdy si prostě vybere složku na One Drivu, do které chcete soubor uložit a přesunete ho tam.

5. Nové funkce prohlížeče Edge

Prohlížeč Microsoft Edge nyní můžete použít jako inteligentní čtečku elektronických knih a dokumentů. Velice jednoduše lze nyní v takových materiálech zvýrazňovat a podtrhávat v barvách, přidávat komentáře či kopírovat.

Od verze Windows 10 Fall Creators Update umožní prohlížeč Edge připnout oblíbenou stránku na spodní lištu.

Novinkou je také možnost otevírat web přímo z hlavního panelu Windows. V aplikaci Microsoft Edge otevřete některý web, vyberte Nastavení a v dalších možnostech vyberete Připnout tuto stránku na hlavní panel.

Edge umí ještě další triky, jako je možnost procházení stránek v zobrazení přes celou obrazovku nebo třeba předčítání anglických textů a další.

6. Propojení s mobilním telefonem

Ve Windows 10 Fall Creators Updatu můžete nastavit propojení s mobilním telefonem.

Funkce Continuum, která umožní plynule přecházet mezi mobilním zařízením a stolními Windows, je již na Androidu a iOS, a tak mohl Microsoft do nových Windows přidat i funkci propojení s mobilním telefonem.

V rámci aplikací od Microsoftu tak můžete sdílet prohlížené stránky, dopsat rozepsané e-maily a využívat další funkce.

7. Přehled o výkonu grafické karty

Poměrně malá, ale užitečná změna se odehrála ve Správci úloh. Do záložky Sledování výkonu se totiž dostalo i zobrazení vytížení grafické karty.