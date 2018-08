Ideální notebook pro děti uhlobaronů. 15" stroj váží jen 990 gramů

Hmotnost je jedním z klíčových parametrů při výběru notebooku, obzvláště mají-li ho denně nosit na zádech děti nebo studenti. Swift 5 s hmotností 990 gramů při 15" úhlopříčce displeje je aktuálně nejlehčím na trhu a musíme uznat, že při uchopení do ruky to působí skoro nepřirozeně. Kdyby na něm neběžel plně funkční systém, měli bychom pocit, že je to jen maketa, nikoli plně funkční vzorek.

Svůj podíl na tom má šasi z extrémně pevných slitin hořčíku a lithia a kryty s palmresty ze slitiny hořčíku a hliníku. Díky vysoké pevnosti může být notebook tenký jen 15,9 mm, aniž by se při běžné manipulaci nějak významně kroutil.

Samotné tělo zapruží, až když se o to snažíte, displej pruží i při úchopu za jeho roh, ale tak se tenký notebook nosit nemá. Šasi má pro Acer tradiční povrchovou úpravu z tenké vrstvy plastu, takže na omak kovově nepůsobí.

Víko displeje není o mnoho větší než displej samotný, rámeček má tloušťku pouze 5,87 milimetru - displej tak zabírá 87,6 procent plochy víka. Zobrazovací panel je IPS s rozlišením 1920 x 1080 obrazových bodů, samozřjemně je dotykový s lesklou povrchovou úpravou (matná v nabídce bohužel není). Filtr modrého světla pro šetření zraku zejména při večerní práci lze, jak je u Aceru již několik generací zvykem, aktivovat v obslužné aplikaci.

Pod podsvětlenou klávesnicí najdeme procesor Core i5, nebo i7 nejnovější osmé generace, superrychlé NVMe SSD úložiště o velikosti až 1 TB a až 16 GB operační paměti DDR4. Je zde i čtečka otisků prstů pro rychlé přihlášení do systému. Na bocích notebooku pak jsou k dispozici dva USB 3.1 porty, z nichž jeden je pod napětím i při vypnutém notebooku (pro nabíjení periferií) a jeden USB C Gen 2 port s možností napájení podle protokolu „power delivery“ a s možností grafického výstupu. Ten lze získat i na HDMI rozhraní. Do plného výčtu pak chybí jen jack pro sluchátka a mikrofon.

Jen několik sekund po skončení tiskové konference byl už Swift 5 obsypán novináři.

Škoda chybějícího 4G/LTE modemu, který dostal do výbavy nižší model Swift 3. Možná by se ručička váhy pohnula o kousíček doprava, ale nemyslím si, že by to někomu mimo marketingového oddělení výrobce chybělo.

Swift 5 půjde do prodeje v listopadu za cenu začínající na 1099 eurech, tedy na necelých třiceti tisících korun. Mnohá dospívající záda si tak ještě budou muset nechat o patnácti palcích pod jeden kilogram jen zdát.

A pokud nestojíte o nejlehčí notebook, přichystal Acer i jedno další „nej“.

Nový Acer Swift 7.

Swift 7 je totiž jedním z nejtenčích 14" notebooků, šasi je hubené méně než 10 milimetrů a rámeček kolem displeje opravdu minimální, displej zaplňuje 92 procent plochy víka.