10 let na trhu: nová verze Chrome přináší správu hesel a nový design

Před deseti lety, v září 2008, Google veřejnosti představil svůj nový prohlížeč Google Chrome. Opensourcový, respektující existující standardy a na svou dobu velmi rychlý, svižný a snadno ovladatelný. Chrome už ve své první verzi vypadal velmi podobně jako dnes: taby (karty) byly umístěny na horní hraně okna a prohlížeč nabízel pouze jedno políčko (omnibar), které v sobě kombinovalo adresní řádek i lištu vyhledávání. Tyto prvky postupně převzaly takřka všechny konkurenční prohlížeče. Chrome se už za čtyři roky vypracoval na nejoblíbenější prohlížeč na světě a za deset let si ukousl skoro 60 % světového provozu.

Protože Chrome představuje novou verzi každých několik měsíců, brzy lidé ztratili přehled, kolikátou verzi Chrome právě používají. I proto, že aktualizace probíhají automaticky a změny jsou často spíše pod kapotou.

Nově uvedená verze Chromu má číslo 69 a přináší poprvé po deseti letech zásadně nový design karet. Ty byly od první verze hranaté, nyní se zakulatily. Má to šetřit místo - více karet je nyní čitelných.

Nový Chrome také vylepšil práci s hesly. Umí například generovat nová hesla a rovnou je uložit do integrovaného správce hesel. Hesla jsou synchronizována napříč zařízeními, pokud máte tuto (již dříve dostupnou) funkci zapnutou.

Dále nový Chrome zobrazí odpovědi vyhledávače Google na některé rychlé dotazy přímo po napsání do omnibaru, není potřeba odpověď odesílat klávesou enter a čekat na výsledek. Lze to použít třeba pro zobrazení aktuálního počasí, odpovědi na otázky týkající se definic, faktických odpovědí apod. V minulosti to Google Chrome nabízel jen u číselných dotazů.

Aktualizace: Původní zpráva uváděla, že Chrome představil vyhledávání v kartách. Jednalo se o omyl vzniklý informačním šumem, omlouváme se. Na vyhledávání v kartách je možné použít rozšíření Quick Tabs.