Kamera v klávesnici, čtečka v tlačítku. Huawei představil parádní notebook

Začněme dotykovým displejem. Je to LTPS (Low-Temperature Poly Silicon) LCD displej o velikosti 13,9" s rozlišením 3000:2000 obrazových bodů. Právě LTPS má výhodu možné vysoké hustoty obrazových bodů, v případě MateBooku X Pro je to 260 PPI, a zároveň nižší spotřeby elektrické energie. Displej zobrazí 100 % barevného prostoru sRGB, má maximální jas 450 nitů a kontrast 1500:1. Mimo lesklé povrchové úpravy mu po krátkém seznámení nemůžeme nic vytknout.

Displej téměř bez rámečku

Displej „Full View“ zabírá 91 % čelní plochy, což je zatím rekord. Kvůli tomu se však musela ze svého tradičního místa odstěhovat kamera, výrobce ji velmi vtipně umístil mezi funkční klávesy. V zavřeném stavu také přesně jako klávesa vypadá, po ručním vyklopení (stiskem) pak míří na obličej uživatele.

To s sebou nese i tu výhodu, že když kameru (opětovným stiskem) zaklopíte, můžete si být jistí, že na vás nikdo jejím prostřednictvím nehledí. Potenciálních nevýhod nás ovšem napadá více - kamera na vás hledí z mírného podhledu (a to je málokdy lichotivé), zaklapnutí notebooku s otevřenou kamerou by nemuselo pro displej skončit vesele (i když Gorilla Glass něco vydrží) a navíc nemůže být použita pro rozpoznání obličeje ve Windows Hello.

Spuštění jedním stiskem

Ačkoli si neumíme představit, že by mohly někoho obtěžovat dva kroky potřebné pro start počítače (zapnutí, přihlášení), MateBook X Pro se chlubí čtečkou otisků prstů zabudovanou do spouštěcího tlačítka. Současně se stiskem tlačítka se tak ověří otisk prstu a uživatel je vpuštěn do systému. V případě, že otisk prstu nesouhlasí, objeví se klasické okno s přihlášením do systému.

Solidní výkon pro cokoli

MateBook X Pro je osazen procesory Intel osmé generace, na výběr je Core i5 a Core i7, 8 a 16 GB operační paměti a 256, nebo 512GB SSD úložiště. Grafická karta je ve všech konfiguracích GeForce MX150 od Nvidie - 14nm technologií vyráběná low-endová grafická karta s architekturou Pascal.

Pro ty, kterým by to bylo málo, je připraven USB-C port s rozhraním Thundebrolt 3. Můžete tak nejen napřímo připojit například 4K monitor, ale také externí grafickou kartu až do GTX1080 a povýšit tak například v domácím prostředí notebook na herní stroj.

Stranou nezůstala zvuková část, notebook je osazen čtveřicí reproduktorů, přičemž ty se mají blíže nespecifikovaně dělit o reprodukci frekvenčních pásem. Notebook si zároveň poradí s dekódováním zvukového formátu Dolby Atmos a tak má nabídnout atraktivní reprodukci i filmových titulů.

Zde je ale potřeba říci, že ačkoli se notebook o kvalitní reprodukci slyšitelně snaží, nemá přítomnost Dolby Atmos nijak zásadní význam. Prostor v reprodukovaných ukázkách slyšet sice byl, ale s nasazenými sluchátky nebo připojenými reproduktory si filmovou reprodukci užijete podstatně více, Atmos neAtmos.

Překladač od Microsoftu

Novinka od Huawei má integrovány čtyři mikrofony, které mají zpřesnit hlasovou komunikaci s asistentkou Cortanou. A zatímco zpravidla nemáme předinstalovaný software rádi, nový překladač vyvinutý ve spolupráci s Microsoftem je podle nás naopak dobrý „bonus“.

Obousměrný překladač mezi velkou spoustou jazyků (včetně češtiny) s možností jazykového vstupu je postaven na systému umělé inteligence a strojového učení, přičemž funguje i bez připojení k internetu.

Richard Yu, ředitel divize spotřebních technologií společnosti Huawei, nám k tomu v rozhovoru řekl: „V MateBooku Pro X si můžete poprvé vyzkoušet náš systém umělé inteligence, který bude součástí i nové telefonní vlajkové lodě P20, kterou za měsíc představíme v Paříži. I v off-line režimu bude překladač fungovat, výpočetní výkon AI bude zajišťovat hardware zařízení. Po připojení k internetu bude možné využít i serverovou část AI, a překladač tak bude přesnější a rychlejší. I k takovýmto funkcím budeme potřebovat rychlé 5G sítě s nízkou latencí.“

Tenký, lehký, drahý

A už jen telegraficky. Notebook má v nejširším místě tloušťku 14,6 mm, v nejužším 4,9 mm, hmotnost je 1,33 kg. Baterie má podle údajů výrobce vydržet 12 hodin přehrávání videa, 14 hodin kancelářské práce či 15 hodin brouzdání na webu. Budeme-li méně optimističtí a ubereme vždy třetinu, stále by to byly velmi zajímavé hodnoty. Uvidíme při recenzi.

A teď to méně veselé. Základní konfigurace s i5, 8 GB RAM a 256GB SSD vyjde na 1 499 eur (v ČR lze čekat zhruba 45 000 korun včetně DPH), špičková verze s i7, 16 GB RAM a 512 GB SSD pak na 1 899 eur (tedy cca 58 000 Kč včetně DPH). Datum uvedení na český trh ještě není známé, ale v první vlně to určitě nebude.