Nový „walkman“ od Sony váží 2,5 kg a stojí balík

Slovo „přenosný“ je v tomto případě nutné přeložit jako „můžete jej odnést kamkoli a vydrží tam hrát 8 hodin na akumulátor“. S tím, že by vám hrál do uší cestou do práce nikdo včetně výrobce nepočítá. A není divu, DMP-Z1 se do kapsy nevejde, hmotností 2,5 kilogramů odpovídá spíše hernímu notebooku než hudebnímu přehrávači a co si budeme povídat - poslouchat jej jinde než v naprostém klidu a se špičkovými sluchátky by byl skoro hřích.

Přehrávač má dva sluchátkové výstupy, symetrický na 4,4mm konektoru Pentaconn a nesymetrický na klasickém Jack 3,5 mm, kabelové propojky konektorů s deskou s elektronikou dodal Kimber Kable. Vestavěný zesilovač podle výrobce bez potíží zkrotí i ta nejnáročnější sluchátka, výkonově dodá až 1500 mW při zátěži 16 Ohm.

Analogová část zvukových obvodů je na samostatné desce a od digitální části je oddělena elektromagnetickým stíněním. Ovladač hlasitosti je potenciometr se zlacenými kontakty, při otáčení klade jen minimální odpor (v tom připomíná spíše digitální volič, kterým ale není) a umožňuje velmi jemnou a zcela plynulou regulaci hlasitosti.

DMP-Z1 lze při propojení s počítačem využít jako špičkovou zvukovou kartu (jen pro přehrávání), vestavěný přehrávač hudebních souborů si poradí prakticky s čímkoli, co byste mohli chtít přehrát včetně FLAC (i s MQA), Apple Lossless, AAC, AIFF, Monkey Audio, DSD ... a to samozřejmě při všech používaných bitových hloubkách a vzorkovacích frekvencích. Hudební soubory můžete nahrát do vnitřní 256GB paměti, nebo využít dva sloty na microSD karty.

O převod signálu z digitální do analogové podoby se starají dva převodníky AK4497EQ od Asahi Kasei Microdevices, přičemž každý má na starosti jen jeden kanál.

Protože lze předpokládat, že na DMP-Z1 bude majitel poslouchat celou svoji hudební sbírku a někdy tedy i nahrávky nevalné technické kvality, vybavil výrobce přehrávač zvukovým procesorem DSEE HX. Ten pomocí systému s umělou inteligencí rozpoznává v reprodukované hudbě jednotlivé hudební nástroje a vokály a ve vlastní databázi dohledá harmonické složky, které zvuk daného nástroje obsahuje, ale nevhodným zpracováním signálu již v nahrávce nejsou a pokusí se je v přehrávané hudbě obnovit. AI navíc rozpoznává i hudební žánr a další charakteristiky, čemuž může celkovou ekvalizaci skladby přizpůsobit. Doufáme, že tyto systémy půjde zcela vypnout a využívat jen a pouze u nekvalitních hudebních souborů, nebo při přenosu přes Bluetooth.

Sony DMP-Z1 bude v prodeji za 8000 dolarů, tedy asi 210 000 Kč.