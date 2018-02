Není to tak dlouho, co by se skoro chtělo říci, že na přehrávači videa už není co vylepšovat - prostě vše fungovalo podle očekávání. V posledních měsících se však stále palčivěji ukazovalo, že tomu tak není. I dřívější sázka na jistotu, přehrávač VLC, totiž mnoho videí nepřehrával vůbec, nebo alespoň ne korektně.

Rozhraní se nijak dramaticky nezměnilo. Vlastně se skoro vůbec nezměnilo.

Nová verze 3.0 by opět měla z VLC tu sázku na jistotu udělat. Mezi nejdůležitější novinky patří podpora kodeku HEVC (H.265), přehrávání 10bit HDR videa, přehrávání videí se 4K a 8K rozlišením (s podporou hardwarového dekódování) a přehrávání 360° videí.

Velmi zajímavou novinkou je možnost vysílat video na Chromecast (nebo jiný Google Cast přijímač) a to včetně formátů, které Chromecast nativně nepodporuje - systém se v reálném čase postará o jejich převod. Potěší i přehlednější přístup k videím na síťovém úložišti, tedy NASu, a lepší podpora zkopírovaných Blu-ray disků.

VLC 3.0 je ke stažení pro Windows, MacOS i Linux.