ROZSTŘEL: Nuselský most mohl být obytný dům, říkají architekt a správce

Nuselský most bude po šestileté rekonstrukci plně zprovozněn ve čtvrtek 16. listopadu ve 12:00. Na mostě byla mimo jiné opravena horní plocha mostovky, vyměněny hydroizolační vrstvy nebo opravena vozovka. V Muzeu policie byla otevřena výstava k 45. výročí Nuselského mostu.

ROZSTŘEL Sledujte zde, dnes ve 12:30.

Most byl dostavěn v roce 1973, překlenuje Nuselské údolí a spojuje Pankrác s Karlovem. Na mostě jsou v každém směru tři jízdní pruhy a v jeho tubusu jezdí metro. Most je 485 metrů dlouhý a v nejvyšším bodě nad údolím je jeho výška 42,5 metru. Je to jeden z prvních mostů z předpjatého betonu v Evropě. U jeho vzniku stála trojice architektů. Jeden z nich, Stanislav Hubička, bude dnes odpovídat na otázky moderátora Vladimíra Vokála. Spolu s ním bude ve studiu Antonín Semecký ze společnosti TSK a.s., kterého most provází celým profesním životem. Byl u samých začátků i například u toho, když se montovaly první zábrany proti sebevrahům.

Stavba mostu byla sice zahájena až v roce 1967, ale reálné úvahy o přemostění údolí sahají až na začátek minulého století. Jeden z návrhů počítal například s tím, že místo pilířů bude jeden obří obytný dům. I o tom se dozvíte více v dnešním Rozstřelu.