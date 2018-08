Nvidia má novou generaci grafických karet. Profi modely doplní hráčské

Zdálo by se, že Nvidia v poslední době dává přednost profesionálním uživatelům před hráči. Zatímco herní nadšenci se musí již několik let spokojit s kartami řady GTX s architekturou Pascal, která ještě nepodporuje DirectX12, profesionálové si již mohli vyzkoušet u karet Quadro architekturu Volta a ještě letos i jádro Turing.

Podle některých oficiálních náznaků by se však brzy měly dočkat odhalení nové architektury i v produktech pro hráče. Mělo by se to stát 20. srpna, kdy se původně očekávalo, že Nvidia novou architekturu uvede.

Rychlé paměti i širší sběrnice

Nové grafické karty Quadro RTX využívají grafické jádro Turing, čímž se potvrzují řadu měsíců kolující spekulace.

Co se tedy skrývá v jádře Turing? Stručně řečeno základem je již známé jádro Volta, které dostalo řadu zásadních vylepšení.

Porovnání architektur Pascal a Turing od Nvidie.

Jedno z nich se týká označení RTX. Tento název totiž odkazuje na použití RT jader (ray tracing cores), tedy obvodů, které urychlují ray tracing. Jsou to výpočty v reálném čase, které umožní tvořit fyzicky přesné stíny, odrazy, lomy světla podle různých materiálů a celkové osvětlení scény. Ve výsledku to má přinést ještě realističtější grafické znázornění scén. Podle firmy je to největší skok v oblasti grafických karet od roku 2006, kdy byla uvedena technologie CUDA. Specializované obvody mají přinést 25× větší výkon v této oblasti, než dosahovala architektura Pascal bez RT jader.

Novinka také zlepšuje funkci obvodů pro umělou inteligenci tensor core. Tato technologie se objevila již v architektuře Volta, ale Nvidia ji doplnila o nové funkce.

Složení grafického čipu Turing od Nvidie

Celkově čip pracuje s 18,6 mld. tranzistorů, obsahuje 3072 - 4608 CUDA jader (shaderů) a 384 - 576 tensor jader.

Zajímavé je, že Nvidia u Turingu nepočítá s paměťmi HBM, ale využije GDDR 6 s taktem 14 GHz. Podle verze grafické karty bude k dispozici 16 - 46 GB grafické paměti, přičemž u 16GB se počítá s 256bitovou sběrnicí, od 24 GB to pak bude 384bitové rozhraní.

Nvidia uvede nová jádra v grafických kartách Quadro RTX 5000, Quadro RTX 6000 a Quadro RTX 8000, které se mají na trhu objevit ke konci roku. My můžeme jen doufat, že případné uvedení karet pro běžné uživatele se stihne rychleji. Nové karty mají předpokládanou cenovku od 2 300 dolarů (cca 52 tisíc korun) do 10 000 dolarů (cca 225 tisíc korun).