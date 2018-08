Stáhněte si zdarma: profesionální spolehlivý firewall pro domácí použití

Produkt ZoneAlarm Firewall firmy Check Point patří dlouhá léta mezi jeden z nejlepších firewallů pro PC. Přestože systém Windows v sobě má zabudovaný firewall, někdo raději dává přednost jiným řešením. A právě tento produkt by se jím mohl stát.

Někteří profesionálové označují ZoneAlarm Free Firewall za domácí značkový firewall pro nenáročné i náročné uživatele. Pro nekomerční použití je zdarma a má veškerý komfort, který mají jiné konkurenční placené produkty. Určen je zejména běžným uživatelům, kterým nabízí ochranu a komfort obsluhy, u které nemusí téměř nic dělat.

Při zvolení automatické ochrany při instalaci pracuje na pozadí a uživatele téměř neobtěžuje hlášeními. Je tu také profesionální mód, který nechává většinu rozhodnutí na uživateli a ten má tak možnost detailně nastavit komunikaci z a do programů a služeb ve Windows. Přímo z aplikace je navíc možné doinstalovat zdarma i antivirový program, a tak software povýšit na kompletní ochranu PC.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ automatický mód

+ profesionální firewall

+ možnost doinstalovat antivir

- nezjištěno

85 %

I váš počítač může šlapat na plné obrátky. Tedy pokud jste příznivci aktualizace ovladačů hardwaru. Počítač je vlastně taková malá skládačka. Aby v něm fungovalo vše, jak má, je zapotřebí takzvaných ovladačů. Těmi výrobci hardwaru systému umožňují jejich ovládání. A o to, aby v systému byly vždy ty nejnovější verze, se stará právě tento program.

Obsahuje informace o více jak 150 000 zařízeních a k nim pravidelně hledá nejnovější verze ovladačů. V určených intervalech analyzuje hardware přítomný v počítači a porovnává ho se svými údaji. Pokud je k dispozici novější verze, potom ji nabídne nejen ke stažení, ale také ji může sám automaticky nainstalovat. Plán skenování lze detailně vytvořit, stejně tak nastavit, které ovladače se nemají kontrolovat (ignore list).

Před provedením změny, tedy instalací ovladačů, je možné vytvořit zálohu těch starých. V případě potřeby je lze jedním klikem obnovit. Po proskenování ovladačů programem dojde k zobrazení objevených ovladačů a prostřednictvím barevného semaforu je možné zjistit, zda by bylo dobré novou verzi nainstalovat.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ barevné označení aktuálnosti ovladače

+ ignore list

+ nastavitelné automatické skenování

- nezjištěno

85 %

Glarysoft Disk SpeedUp je nástroj starající se o defragmentaci disku, který umožňuje analyzovat, defragmentovat a optimalizovat pevné disky. Automaticky může defragmentovat disky vždy, když je počítač nečinný, nebo je možné ho nastavit tak, aby se tak dělo automaticky po určité době - denně, týdenně nebo měsíčně.

Optimalizací se postaráte o to, aby se na datovém úložišti přesunuly velké soubory pro jejich lepší čtení, případně uspořádaly často používané, a tak zajistíte rychlejší přísun dat operačnímu systému a aplikacím. Nechybí funkce pro výběr dat, která nemají být v defragmentaci zahrnuta (stačí určit typy souborů) a prostřednictvím kontextového menu lze defragmentovat pouze vybraná data.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ automatické fungování

+ ignore list

+ integrace do kontextového menu

- nezjištěno

85 %

Při práci s elektronickou poštou se někdy hodí stáhnout více příloh najednou, a to třeba i z více e-mailů. Dělat to ručně je nejen pracné, ale také to zabere zbytečně mnoho času. S touto šikovnou aplikací to lze dělat snadno.

Po spuštění programu stačí provést počáteční konfiguraci. Nastavíte e-mailový účet – pracuje přitom nejen s účty v Gmailu, Live Mailu, Yahoo! apod., ale se všemi schránkami podporujícími protokoly POP a IMAP. Potom si zvolíte, zda budete chtít stáhnout všechny přílohy z e-mailového účtu, nebo jen ty z nových e-mailů. Nastavit lze i filtry, pomocí kterých budou přílohy stahovány – např. pouze dokumenty DOC, PDF.

Pokročilé možnosti filtrování umožňují stahovat přílohy podle odesílatele, předmětu nebo těla e-mailu či času. Pro stahování lze použít i plánovač. Mezi další vlastnosti patří podpora TLS/SSL, log o stažení, stahování z několika účtů najednou a mnohé další.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ řada možností pro specifikaci co se bude stahovat

+ filtry a plánovač

+ podpora IMAP a POP

- nezjištěno

85 %