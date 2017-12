Curved Dash: ničivý požár prošlapal cestu revolučnímu automobilu

Automobil - nebo lépe řečeno motorový vozík - Oldsmobile Curved Dash vyráběla americká firma Oldsmobile, kterou založil v srpnu roku 1897 v Lansingu (hlavní město státu Michigan) automobilový pionýr Ransom Eli Olds se společníky oplývajícími potřebným kapitálem. Název firmy je pro náš případ zjednodušen, při založení se jmenovala Olds Motor Vehicle Company, to se však zanedlouho měnilo, stejně jako vlastnické vztahy.

Automobil Oldsmobile Curved Dash, detail loga výrobce

V roce 1899 se firma přejmenovala na Olds Motor Works a přestěhovala se do 130 kilometrů východně ležícího Detroitu.

Než se budeme věnovat samotnému vozu, musíme zmínit, že pan Olds z firmy v roce 1904 odešel kvůli názorovým neshodám s jedním společníkem ve věci dalšího směřování výrobního programu. Olds chtěl vyrábět levné a jednoduché vozy pro širší klientelu, jeho oponent, jakýsi Frederic Smith, chtě dát přednost propracovanějším, luxusnějším a zároveň tedy dražším vozům. A krátce po svém odchodu založil roku 1905 Ransom Eli Olds automobilku REO Motor Car Company, to stalo se to opět v michiganském Lansingu, kam se Olds se svými aktivitami vrátil.

Oldsmobile Curved Dash

Koncem století páry experimentoval Ransom Eli Olds s automobily na elektrický pohon. Dokonce to už vypadalo, že se v té době stane takový vůz hlavním produktem firmy, ale požár továrny roku 1900, zaviněný neopatrným dělníkem, vše radikálně změnil. Za oběť plamenům padlo asi deset prototypů, včetně těch s elektropohonem pro zamýšlenou sériovou výrobu. A co čert nechtěl, shořela i veškerá výrobní dokumentace. Jako zázrakem se podařilo vytlačit do bezpečí pouze jeden prototyp s benzinovým motorem. Po znovuobnovení závodu po požáru ho začala firma Oldsmobile vyrábět.

Podle zaoblené přídě dostal později automobil jméno Curved Dash. V roce 1901 opustilo bránu továrny 425 vozů. Objem výroby rostl, kulminoval v roce 1905 a do roku 1907 jich bylo vyrobeno kolem 19 000 kusů. Tato čísla mohl výrobce dosáhnout díky použití jakési výrobní pseudolinky. Nejednalo se o klasickou pohyblivou montážní linku, jakou později zavedli u Fordů, ale rozpracovaný automobil byl posunován na jednoduchém vozíku mezi jednotlivými montážními pracovišti. A například vlastní výrobou motorů pro Curved Dash se nezatěžovali, ty jim dodával Henry Leland. V malém množství vozy Curved Dash pak licenčně vyrábělo několik firem v Evropě.

Když výroba typu Curved Dash v roce 1907 skončila, stalo se tak bez náhrady dalším typem této levné kategorie. Výrobce, dosud držící v USA (a vlastně celosvětově) primát v objemech výroby automobilů, se v tomto hodnocení rázem propadl na sedmé místo.

Oldsmobile Curved Dash je někdy označován jako první masově vyráběný automobil. S pozdějším Fordem T, také tak označovaným, se to však nedá vůbec srovnat. Takže i když výrobní linka byla pouze pseudolinkou a masy nebyly takové, jaké si dnes představujeme, můžeme typ Curved Dash nazvat právoplatným předskokanem legendární fordky. Pravdou pravdoucí pak zůstává, že ve své době byl Curved Dash nejpočetněji vyráběným vozem na světě.

Dálková jízda na autosalon

Na závěr nesmíme zapomenout ani na jednu z prvních amerických dálkových jízd. Olds si byl vědom síly reklamy, a pokud je reklama podložená skutečnými činy, tím lépe. Neváhal tedy v prvním roce sériové výroby vozu Curved Dash vyslat jednoho mladého zaměstnance firmy, Roye Chapina (později také významného automobilového průmyslníka), s jedním exemplářem po vlastní ose z Detroitu do New Yorku na druhý ročník tamního autosalonu.

Dash vystartoval na cestu dlouhou 820 mil 27. října 1901 a v cíli se ocitl 5. listopadu. Dnes se nám to může zdát časově přespříliš dlouhé, ale Chapin s vozem dosahujícím maximální rychlosti 20 mil/h (32 km/h) ujel celou vzdálenost průměrnou rychlostí 14 mil/h. V deštivém počasí na blátivých cestách necestách, které na něho čekaly mezi městy Syracuse a Albany, to byl vskutku slušný výkon. Denní porce jízdního času mu občas redukovaly nečekané události, jako například motající se chodec, kvůli kterému Chapin strhnul řízení a nárazem do obrubníku zohýbal kolo, což musel před pokračováním v jízdě opravit.

Veřejnost byla lehkým a levným vozíkem po zvládnutí tohoto úkolu natolik uchvácena, že se příštího roku jen v New Yorku prodalo rekordních 750 exemplářů Curved Dash.

Stručný technický popis: Oldsmobile Curved Dash byl dvoumístný osobní automobil s otevřenou karosérií, některé vozy měly skládací plátěnou střechu, existovaly i nákladní verze. K pohonu sloužil vodou chlazený benzinový jednoválec o zdvihovém objemu 1 564 ccm a maximálním výkonu 5 k (od roku 1904: 1931 ccm a 7 k), dvoustupňová převodovka byla planetová. Spotřeba paliva činila 12 l benzinu/100 km, ještě více pak bylo potřeba dolévat vody do otevřeného chladícího okruhu. Vůz dosahoval maximální rychlosti 32 km/h.