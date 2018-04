Operátoři chtějí spravovat i vaše domácí wi-fi sítě. Nejlépe za poplatek

Zákazníci podle zástupců některých evropských i světových operátorů na konferenci Gigabit Access 2018 nerozlišují kvalitu přívodu konektivity do domu či bytu a kvalitu jeho šíření uvnitř bytu či domu. Internet buď jde, jak má, nebo jde pomalu, nebo nejde vůbec. V případě problémů se pak obracejí na svého poskytovatele připojení, který je však nyní zodpovědný zpravidla jen za přívod k internetové zásuvce. Další síťové prvky a jejich nastavení (wi-fi routery, opakovače, power-line adaptéry atd.) jsou pak v režii zákazníka a operátor nad nimi nemá kontrolu. Proto operátoři připravují změny.

Domácí síť pod kontrolou operátora

„Zajímavý vývoj sledujeme u operátora Movistar patřícího pod Telefónicu. Celkem 70 % volání na zákaznickou linku tvořily problémy spojené s domácími wi-fi sítěmi,“ uvedl v panelové diskuzi na konferenci Gigabit Access 2018 Jan Hruška, technologický ředitel českého O2. „Poté, co jejich zákazníci ve velké míře přešli na chytrý router Movistar Base, klesl počet těchto volání na 10 %. I proto jsme se loni rozhodli zákazníkům nabídnout náš O2 Smart Box,“ doplnil Hruška.

Poskytnutí zákaznického zařízení, které zůstává pod kontrolou operátora, má dva významy. Jednak snižuje šanci, že zákazník použije nejlevnější či zastaralý hardware, který bude kvalitu připojení snižovat sám o sobě, jednak na takovém zařízení běží analytické a diagnostické nástroje, které operátorovi pomohou udržet zařízení v chodu a s odpovídajícím výkonem.

Pomocí standardizovaného protokolu TR-069 se operátor může ke konkrétnímu routeru připojit, provést jeho diagnostiku a upravit nastavení. „Zatím tyto prostředky využíváme, jen když zákazník hlásí nějaký problém a ve více než polovině případů je takto i vyřešíme,“ doplnil pro redakci Technet.cz konkrétní zkušenost Jan Hruška z O2. „Do budoucna počítáme i s proaktivním monitoringem, kdy si bude síť svoji funkčnost hlídat sama a na případné poruchy bude dohledové centrum upozorněno dříve, než se dovolají první nespokojení zákazníci,“ dodává Hruška.

Funkční wi-fi jako služba

Optimálně by operátoři chtěli jít ještě dál. Příkladem je americký operátor ITS Telecom, který nabízí doplňkovou službu Whole Home Wi-Fi Support Plan, ve kterém zákazník za měsíční poplatek 6,95 dolaru (zhruba 150 korun) má v pronájmu výkonný router, jeden dokrývač a především vzdálenou technickou podporu, která vše spravuje, a zákazník tak žádné technikálie nemusí řešit.

Router, dokrývač a především jejich software jsou vytvořené na míru pro operátora, díky čemuž mají nad zařízením plnou kontrolu.

Domácí wi-fi síť přestává být záležitostí jednoho routeru.

V úvahu je potřeba vzít, že s rostoucím počtem k internetu připojených zařízení a větších vyžadovaných přenosových rychlostí, přestává být domácí síť záležitostí jednoho routeru. Zejména ve větších domácnostech přichází ke slovu takzvané „mesh“ sítě, ve kterých je prostor pokrýván například pomocí trojice přístupových bodů, přičemž ty si připojení zařízení i distribuovaná data předávají tak, aby byl přenos co nejrychlejší. Pro chytré domy bude navíc třeba i nějaký „hub“, který zajistí vzájemnou komunikaci IoT prvků.

Většímu rozvoji operátory spravovaných sítí zatím podle některých zástupců operátorů brání cena kvalitních výkonných bezdrátových síťových prvků. Na konferenci Gigabit Access 2018 o tom debatovali mimo jiné zástupci operátorů O2, Orange, Deutsche Telekom, ruského MGTS, belgického virtuálního operátora Proximus a dalších. Podle jejich tvrzení by pomohlo zařízení s vysokým výkonem a spolehlivostí, ale bez pohodlného uživatelského rozhraní a bez pokročilých funkcí, které většina zákazníků nevyužívá. To by snížilo cenu, ale operátory nijak neomezilo.