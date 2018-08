Vozítko Opportunity stále mlčí. Písečná bouře na Marsu se mírní

Prachová bouře, která začala počátkem června a zahalila celou planetu se postupně zmírňuje. Informovala o tom na svém webu americká vesmírná agentura NASA. Vědci se zatím marně snaží obnovit spojení s robotickým vozítkem Opportunity, jež se 10. června odmlčelo kvůli nedostatku slunečního svitu potřebného pro dobíjení baterií.

Podle odborníků se globální bouře už rozpadá. Více prachu už se usazuje zpět na planetu a méně jej bouře rozviřuje do atmosféry. Nebe nad Opportunity by se tak mohlo již brzy vyjasnit natolik, že by se rover, který na Marsu pracuje už od ledna 2004, mohl dobít a „zavolat domů“.

Největší neprůsvitnost zvířené atmosféry (označovaná tau) v místě, kde se Opportunity nachází, byla podle NASA naměřena už 10. června, kdy dosáhla 10,8 stupně. Přitom průměrně je v této lokalitě Marsu obvykle úroveň 0,5 tau. Podle odborníků k tomu, aby se sluneční baterie začaly znovu nabíjet, je třeba, aby intenzita tau klesla pod dva stupně.

Poslední odhady, zveřejněné na webu NASA 14. srpna, hovořily o tom, že tau postupně klesla na 2,1 stupně, ale pak se zvýšila na 2,5 stupně.

Nevlídné marsovské povětrnostní podmínky přiměly Opportunity, aby se v červnu přepnulo do úsporného režimu. V něm jsou mimo provoz všechny subsystémy aparátu kromě hodin, které jsou naprogramovány na probuzení počítače schopného prověřit stav energie. Pokud počítač zjistí, že baterie nejsou dostatečně nabité, vrátí se do spánkového režimu.

Zatím nikdo neví, jak na tom marsovské vozítko NASA momentálně je. Tým projektu Opportunity je ale ohledně vyhlídek na obnovení provozu stroje optimistický. Vychází přitom z měření stavu baterií před bouří a teploty v dané lokalitě. Baterie byly před bouří v relativně dobrém stavu, a proto není pravděpodobné, že by se příliš zhoršily. Navíc lze důvodně předpokládat, že v místě neklesly teploty na nebezpečnou úroveň, protože prachové bouře obvykle prostředí oteplují a ta letošní nastala v době, kdy v lokalitě Opportunity nastalo léto.

Přesto lidé z NASA na svém blogu zvažují i možnost, že Opportunity nebude po probuzení jako dřív. Je podle nich teoreticky možné, že baterie ztratily příliš mnoho energie a byly neaktivní tak dlouhou dobu, že po obnovení provozu bude jejich kapacita omezená. To by samozřejmě i redukovalo další možné akce roveru. Další problémy by pak mohly nastat kvůli nižší kapacitě baterií v zimě.

Curiosity nic nehrozí

Další marsovský rover NASA Curiosity na rozdíl od Opportunity prach vážněji neohrožuje. Je totiž vybaven radioizotopovým termoelektrickým generátorem, který využívá přirozený rozpad plutonia 238 a dodává energii dvěma lithium-iontovým bateriím. Díky tomu není toto vozítko na slunečním záření životně závislé.

Prachové bouře nejsou na Marsu nijak výjimečnou událostí, nicméně v celoplanetárním rozsahu tak časté nejsou. Poslední globální prachová bouře na Marsu řádila podle NASA v roce 2007, tedy pět let před přistáním Curiosity na povrchu této planety. NASA v červnu mínila, že nynější bouře nedosahuje intenzity té z roku 2007, kterou vozítko Opportunity přečkalo.