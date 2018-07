Vyřešit problémy s Windows pomůže opravář registru

Programy pro hledání chyb v systémovém registru Windows mohou pomoci, ale také hodně uškodit. Musí se používat s rozumem a uživatel by měl vždy vědět, co dělá. Protože provádějí velké zásahy do systému Windows, tak v případě špatně provedené změny může dojít k znefunkčnění Windows. Vždy tedy před aplikací změn, které navrhuje, prověřte, zda s nimi souhlasíte a především vytvořte zálohu registru – většina programů v našem přehledu tak činí automaticky.

Nejpopulárnější nástroj pro čištění registru Windows s dalšími funkcemi. V případě registru provádí jeho čištění od neplatných záznamů, stejně tak ho zbavuje zbytečností – dočasných souborů, pozůstatků po surfování na internetu (cookies, navštívené odkazy, stažená data aj.), historie souborů otevřených v různých programech atd. Registr také automaticky zálohuje, takže ho lze v případě potřeby obnovit.

Informace o programu Operační systém: Mac OS X, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (15 MB).



Jeden z nejstarších čističů registrů vůbec, ale také jeden z těch nejlepších a k systému nejšetrnějších. Rozhraní není nejmodernější a vypadá poměrně staře, ale vše vrátí svojí pečlivostí. Skenování registru je pomalejší, ale zase důkladnější. Mimo jiné odstraňuje i dočasné soubory, cookies apod.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2,8 MB).

Dokáže projít klíče a záznamy registru a zjistit potenciální chyby. Po kliknutí na tlačítko Sken po několika minutách dojde k zobrazení celého seznamu potenciálních problémů. Vy následně můžete buď všechny problémy opravit, či si vybrat jen ty inkriminované. Existuje i v placené verzi, která umí navíc exportovat položky do Excelu a optimalizovat chod Windows.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (2,7 MB).

Jeden z nejjednodušších (na použití) čističů registru. Má vlastního průvodce, který vás provede celým procesem krok za krokem a naučí, co vybrat a na co kliknout. Obsahuje i nástroj pro defragmentaci a komprimaci registru a umí opravit další chyby, které ve Windows najde.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (35 MB).

Nabízí průvodce podobně jako Registry Life, ale na rozdíl od něj ne tak propracovaného. K dispozici je také automatický režim údržby, který bude spuštěn při každém spuštění počítače a sdělí vám, jestli existuje něco, co je potřeba opravit. Nabízí zálohování registru před tím, než něco uděláte – zálohu lze dělat i ručně.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: NE

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (4,8 MB).

Prohledá registr a sdělí, jestli nalezl nějaké chyby. Pokud ano, pokusí se je po odsouhlasení opravit. Od ostatních ho odlišuje, že u chyb ukáže, co přesně je špatně, a tak ulehčí rozhodování, co s problémem udělat. Rychlost skenování je slušná a výsledky jsou solidní.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (4,9 MB).

Extrémně rychlý čistič registru, který ho projde během několika málo sekund a zjistí, zda se v něm nevyskytují nějaké chyby. Umí také odstranit soubory v koši, odstranit dočasné soubory a neplatné zástupce. Dále jsou k dispozici nástroje pro optimalizaci RAM paměti nebo funkce pro odinstalování aplikací. K dispozici je také placená verze s některými zvláštními funkcemi.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (3,6 MB).

Má jednoduché a moderní rozhraní, ale nejlepší na něm je, že výsledky kategorizuje a přidává k nim úroveň poškození. To umožňuje analyzovat případné chyby, které mají vliv na chod počítače. Skenování není nejrychlejší, ale ani nikterak pomalejší než jiné programy tohoto druhu. Může automaticky vytvořit zálohu registru.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (5,7 MB).

Ideální nástroj pro uživatele, kteří nechtějí být obtěžováni různými výzvami, co mají udělat (v případě potřeby však nabízí i tuto funkci). Je jednoduchý a snadno ovladatelný. Kromě toho je precizní a najde i takové neplatné záznamy, které ostatní čističe nenajdou. Registr i zálohuje a obnovuje.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (962 KB).

Tento program nemá průvodce, ani ho nepotřebuje. Je zaměřen především na snadné použití. Počítač prohledá velmi rychle a ukáže stupeň závažnosti každé chyby s možným dopadem na chod Windows. Je velmi důkladný, a tak může najít i to, co jiné čističe registrů nevidí.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (11 MB).