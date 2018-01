Brýle z Kazachstánu vás natočí i zezadu. Objednalo si je tisíc lidí

Podle nadšeného letáčku společnosti si brýle Orbi předobjednalo už 1364 lidí z celého světa. To při ceně 590 dolarů (cca 12 tisíc korun) už hodí slušnou sumičku. Zda to však bude stačit na zaplacení celého startupu a dotažení výrobku do masové výroby, uvidíme skutečně až ve chvíli, kdy se brýle objeví na trhu. Mělo by se tak stát v srpnu letošního roku.

Brýle mají čtyři širokoúhlé Full HD kamery. Dvě vedle obrouček a dvě vzadu v nožičkách (viz fotografie v galerii). Tlačítkové ovládání je na jedné z hliníkových hokejek. Nahrávka se ukládá na vloženou microSD kartu a o několikahodinový provoz (výrobce zatím přesnou výdrž nestanovil) se stará Li-pol baterie s kapacitou 1230 mAh. Tmavá skla v obroučkách mají být odolná proti poškrábání a polarizovaná.

Nahrávka má podle autorů tu výhodu a zvláštnost, že je pořízena přímo z výše očí (first person view). Stejným způsobem, i když jen obyčejná videa natáčely například Google Glass.

Natočená 360stupňová videa lze přes integrovaný wi-fi modul stáhnout ihned do mobilu nebo notebooku a podle potřeby upravit. Zda bude momentální móda výrobců panoramatických kamer skutečně opětována i zákazníky není jisté. Koukat se a hlavně správně natáčet videa, kde je vlastně vidět úplně všechno, není vůbec jednoduché.