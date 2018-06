Kdo tajně vyrábí zakázaný „freon“? Pravděpodobně čínské továrny

Jak přijít o ozon Ozonová vrstva se nachází ve výšce 20 až 45 kilometrů (výška kolísá) nad zemským povrchem a chrání planetu před škodlivým ultrafialovým slunečním zářením. Vrstva je tvořena zvýšenou koncentrací tříatomového kyslíku (O 3 ). Množství ozonu v atmosféře během roku přirozeně kolísá. Ovšem člověk do cyklu vnesl nový prvek. Kvůli jeho činnosti se do ovzduší dostaly látky, které ozon rozkládají, právě jako CFC-11 a další podobné sloučeniny. Tyto sloučeniny jsou sice mnohem těžší než vzduch, přesto postupně doputují i do výšek 30 až 50 kilometrů nad povrchem. Zde se drží dlouhé roky a fungují jako katalyzátor reakce rozkladu ozonu. Do té doby byla ozonová vrstva v rovnováze: sluneční záření stále vytvářelo nový, který postupně v atmosféře zanikal. Ovšem chlor-fluorované uhlovodíky dosavadní rovnováhu narušily - byť vlastně nepřímo. Jde vlastně o jednoduché uhlovodíky, ve kterých je vodík částečně nebo úplně nahrazený atomem chloru či fluoru. Za běžných pozemských podmínek jde o látky výjimečně stálé, ale intenzivní ultrafialové záření v horních vrstvách atmosféry rovnice mění. Když vše zjednodušíme na nejdůležitější děje: UV paprsky z molekuly odštěpí volné atomy chloru (tzv. volný radikál), které pak reagují s ozonem a mění ho na běžný kyslík. A to vícenásobně, protože chlorové radikály se během reakce také průběžně obnovují. Pro zájemce trochu podrobněji (ostatní mohou skočit k dalšímu odstavci): chlorový radikál se spojí s jedním O 3 za vzniku oxidu chlornatého (ClO) a molekuly O 2 . A v dalším kroku pak ClO reaguje s další molekulou O 3 - a na konci této reakce jsou dvě molekuly O 2 a „obnovený“ volný chlorový radikál. Nakonec může zaniknout spojením s dalším volným chlorovým radikálem, ale než takový potká, chvíli to trvá, a tak se odhaduje, že jeden volný radikál během pobytu v ozonové vrstvě zlikviduje řádově desítky tisíc molekul ozonu. Chlorové radikály jsou téměř dokonalá zbraň k ničení ozónové vrstvy - těžko by někdo vymyslel lepší, i kdyby chtěl, a tak není divu, že jejich zavádění spustilo brzy měřitelné oslabení ozonové vrstvy. Vědce to ani nepřekvapilo: na nebezpečí upozornili jako první Maria Molin a Sherwood Rowland v 60. letech (v roce 1995 se dočkali Nobelovy ceny za chemii). V 70. letech se podařilo přesvědčivě změřit, že chlor-fluorované uhlovodíky jsou v atmosféře nad celou Zemí, a ukázat, že tyto látky zanikají právě a jen ve stratosféře - a při tom s sebou „na věčnost“ musí vzít i velkou část ozonové vrstvy.