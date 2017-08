Panasonic ukázal nabíjení z pouliční lampy i chytrý reproduktor

Stánek Panasonicu na veletrhu IFA nabízí vedle klasického pohledu na novinky a starší, ale aktuální produkty i některé interaktivní zóny. Firma totiž na tiskové konferenci představila nejen novou televizi, audio a další novinky v oblasti spotřební elektroniky, ale také další posun pohledu své vize chytrého života (Smart Life).

Systém Ubitricity od Panasonicu má doplnit běžné pouliční osvětlení o schopnost nabíjet elektromobily. Podle vystavovatele půjde o pomalejší 1x16A dobíjení, které nebude konkurovat rychlonabíječkám, ale chytře využije stávající infrastrukturu.

Letos se podíval Panasonic podrobněji na elektromobilitu. Není se co divit, že prosazuje právě elektrický pohon, protože s americkou Teslou vyrábí akumulátorové baterie právě do vozidel Tesla. Nápady, které ukazuje, jsou součástí aktuálního projektu Budoucnost života v Berlíně. Jedním z nich je i možnost nechat svůj elektromobil napájet ze sloupů veřejného osvětlení, které by byly patřičně vybaveny.

Chytrá města i domácnosti

Panasonic přitom nesází jen na klasické akumulátory, ale poměrně velkou budoucnost věští i vodíku. Tedy palivu, které se dá poměrně jednoduše získat. Firma přitom nemluví jen tak do větru, protože své nápady a technologie testuje přímo v některých městech.

Panasonic buduje dvě soběstačná města budoucností, Fujisawa a Tsunashima kde testují vyvíjené technologie. Velkou budoucnosti předpovídají vodíku.

Chce radit jak celým městům, tak i domácnostem a lidem, jak šetřit energii a být soběstační. V rámci speciálního panelu na výstavišti konkrétně návštěvníkům radí, jak využívat technologie produkující energii, jako jsou solární panely.

Domácí vodíková elektrárna a teplárna v podání Panasonicu.

Nabídne i nápady jak energii uchovávat například pomocí domácí baterie a jak využívat energeticky úsporné technologie pro vytápění domu, jako je tepelná pumpa Aquaria a systém vytápění pomocí vodíkových palivových článků.

Souvisí s tím i internet věcí, který umožní mít komplexní pohled na to, co se právě v domácnosti děje a kde je třeba hledat úspory. Spolu s tím i ukazuje, jak šetřit čas, když si od umělé inteligence třeba necháte poradit, co uvařit z v lednici dostupných ingrediencí, a to včetně návodu, jak na to.

Reproduktor s Google asistentem

Panasonic GA10 by měl být v současnosti nejlépe hrající domeček pro Google asistenta.

S chytrou domácností souvisí i jeden produkt, který firma představila právě na veletrhu IFA 2017. Je to chytrý reproduktor SC-GA10, který slouží jako domeček pro hlasového asistenta Home od Googlu. Firma přitom nechtěla jen přinést další chytrý reproduktor, ale slibuje první takové zařízení s kvalitnějším zvukem než u konkurence. Zatímco jiné takové reproduktory jsou spíše nouzové řešení pro přehrávání hudby, tady se nemusíte bát, že když digitálního asistenta požádáte o přehrání jazzové nahrávky, že vám reproduktor poslech znechutí.

OTTAV f SC-C70

Ke kvalitnímu poslechu ovšem budete potřebovat lepší zařízení. Panasonic tak přichází s all-in-one systémem OTTAV f SC-C70. Přehraje zvuk ze široké škály hudebních zdrojů od CD až po zvuk z internetu. Zájemce tak bude moci využít například wi-fi streaming ve vysokém rozlišení. Panasonic slibuje využití nejnovějších technologií a odborných znalostí společnosti Technics.

Firma také dala nahlédnout do blízké budoucnosti. V roce 2018 totiž po třiceti letech uvede novou verzi gramofonu SP-10R s přímým náhonem, který je určen pro nejnáročnější posluchače.

Nový Technics SP-10R vypadá skvěle.

Je zajímavé, že raménko s přenoskou není součástí základní výbavy, na výběr jich bude několik, podle vystavovatele bude možné zvolit i raménko jiného výrobce.