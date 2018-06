Projeďte se s námi posledním jezdícím žabotlamem, toto je reálné retro

Cestující i železničáři jim více než čtyřicet let let říkali pantografy podle sběračů proudu. Dokonce ještě nedávno bylo na Masarykově nádraží možné pravidelně slýchat hlášení staničního rozhlasu, ve kterých figurovala „pantografová jednotka“. Tento název vytlačilo pojmenování žabotlam podle charakteristického čela jednotky, které se dominantně používá přibližně posledních 15 let.

Částečně nízkopodlažní jednotky měly své přezdívky také u strojvedoucích. Podle původního označení EM 475.1 je přezdívali také jako Emilky. Jelikož měly okna ve dvou výškách, říkali jim Lochnesky.