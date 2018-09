„Nejlepší rádio na světě“ za šílenou cenu vyrobili Italové. Má umět vše

Návštěva stánku firmy Radio Novelli stojí za to. Šéf společnosti pan Paolo Novelli je obchodník starého střihu. Elegán s výraznou sebeprezentací hovořící lámanou angličtinou stále italsky pokřikoval na svého marketingového specialistu, aby neodcházel a tlumočil.

Doba na stánku se tak protahovala i o chvíle, kdy si oba muži vzájemně vyjasňovali, co mi vlastně chtějí v angličtině říct. Řeč přitom byla o tak banální záležitosti, jakou je rozhlasový přijímač. Jenže Novelli prý není obyčejné rádio a navíc bylo kompletně vyvinuté a vyrobené v Itálii. A nutno uznat, že opravdu - ve své kategorii - obyčejným rádiem opravdu není.

4G Rádio

Naladíte na něm DAB, FM i internetová rádia. Když daná stanice přestane hrát na jedné technologii (třeba kvůli tomu, že s přijímačem přejdete mimo signál), systém ji automaticky vyhledá a spustí na zbývajících dvou.

Oblíbeného interpreta (i při poslechu FM rozhlasu) si můžete ve vysílání označit a díky integrované hudební databázi Gracenote jej rádio rozpozná a dokáže hrát na přání další jeho písničky z nejrůznějších zdrojů. Stejně tak si můžete interpreta přidat do playlistu.

Operačním systémem rádia je Android, takže není překvapením, že Novelli zvládá Spotify a Google Music (teoreticky by měla jít nainstalovat jakákoliv audio služba). Nepodporuje však Spotify Connect a neumí ani Airplay.

Videa například z YouTube nebo vloženého filmového DVD lze přehrávat na dotykovém sedmipalcovém displeji. Média do něj navíc dostane i přes Bluetooth 4.1, wi-fi (DLNA), jeden ze dvou USB portů, ale i z hudebního CD. Novelli plánuje, že v budoucnosti by měla přibýt funkce, která by obsah CD načetla na jakési cloudové uložiště a posluchač by měl všechny skladby kdykoliv k dispozici, i když je nenabízí některá z podporovaných streamovacích audio služeb. Ovládání přístroje by mělo být možné i hlasem.

Rádio je teoreticky stále online, protože do něj můžete vložit datovou SIM kartu. Napájí jej akumulátor, který by měl vydržet až 16 hodin reprodukce přes integrovaný zesilovač o výkonu 2x 30 W (RMS) a dva aktivní reproduktory K-array a jeden rezonátor (pasivní basový reproduktor). Připojit je možné i externí reproduktor.

Přístroj je vybaven dvojicí mikrofonů, z nichž jeden slouží pro komunikaci přes integrovaný Skype (další aplikace by měly jít stáhnout z Google Play) a pro zmíněné hlasové ovládání. Druhý pak snímá hluk okolí, který přístroj filtruje tak, aby hovor byl co nejčistší. Pro videohovory nechybí ani vestavěná kamera.

Paolo Novelli věří, že se ujme i jeho největší novinka s názvem „e-commerce tlačítko“. Mělo by to fungovat tak, že když v rádiu zaslechnete reklamu, která vás zaujme, stisknete na displeji dotyčnou virtuální klávesu, která vás rovnou převede do příslušného obchodu s nabídkou. Inzerent dostane i data o tom, kolik lidí na nabídku kliklo, ale nevyužilo.

Jedním z důvodů, proč si stroj jistě nadšeně koupíte, je speciální virtuální klávesa, která se aktivuje při vysílání reklam. Po jejím stisku se dostanete na stránky inzerovaného výrobku nebo služby a můžete si ho rovnou koupit.

Italský všeuměl bude stát rovných 1000 eur (25 750 Kč) už teď jej lze předobjednat na italské stránce výrobce. Novelli se chlubí i přítomností v Amazon storu, ale pouze v italské verzi.

Rádio už Paolo Novelli osobně představil v předpremiéře veletrhu IFA letos v dubnu v Římě, dosud však vypadá jako nehotové. Plasty vystavených rádií v Berlíně nelícovaly, každý vystavený kus přitom měl trochu jinou vadu, někde byly dokonce postranice mírně vyboulené. Zvukový projev přístroje také nebyl úplně přesvědčivý.

Samotný operační systém nebyl nijak zásadně upraven, takže bylo možné se ze základní obrazovky dostat i do míst, odkud návrat zpět zvládne jen poučený uživatel. Marketingový pracovník firmy ochotně vyprávěl, jak vývoj skončil teprve před několika dny a vlastně stále trvá, ale podobné věty pronášel už v dubnu. Vše působilo spíše jako prezentace betaverze, i když s originálním italským šarmem.