Parádní zvuk i obraz. První TV Philips s ozvučením B&W hraje jako z praku

Přinést do televizoru kvalitní zvuk není myšlenka nová, ale zpravidla se odehrávala jen v nejvyšších cenových řadách u společností, jako jsou Loewe nebo Bang&Olufsen. Vzpomenout můžeme i OLED televizor Panasonic se soundbarem Technics, z těch cenově dostupnějších na televizor TCL se soundbarem JBL, se kterým jsme však zatím neměli tu čest.

Spolupráce společností TP Vision, která televizory Philips nyní vyrábí, a slavným výrobcem reprosoustav Bowers&Wilkins, byla oznámena na veletrhu IFA 2018 v Berlíně a model OLED903 je prvním výsledkem této spolupráce.

Soundbar pod obrazovkou, subwoofer v zádech

Ozvučení je u OLED903 pojato jako soundbar, který je nedílnou součástí televizoru. Je pokryt hrubou průzvučnou tkaninou, která hezky ladí ke kovovému rámečku televizoru a dvojici nezvykle malých decentních nožiček - televizor tak stojí jen několik milimetrů nad podkladem. O úklid kabelů si tak nemusíte dělat starost, zepředu je nikdy neuvidíte.

Detail soundbaru a jednoho podstavce

Nasměrování reproduktorů přímo na diváka je důležitou součástí receptu na dobrý zvuk, k uším se tak snadno dostanou nezkreslené vysoké kmitočty, které jsou u většiny televizorů degradovány nasměrováním reproduktorů dolů, a tedy šířením odrazem o podložku. To, že většina televizorů navíc nemá výškové měniče s titanovou membránou, asi není třeba zdůrazňovat. Ze soundbaru hrají dva páry reproduktorů, zmíněný výškový a také středový - ten má membránu ze skelných vláken. O basy se stará modul subwooferu zabudovaný do zadní stěny, na to je třeba myslet při instalaci a v menu zvolit, zda je televizor umístěn na podstavci, nebo na stěně - podle toho se upraví jeho nastavení.



Výsledek je velmi dobrý, kdo k televizoru sedne bez znalosti okolností, bude nejspíše velmi překvapen. Nejprve zaujme výborné vykreslení ruchů a detailů - klapnutí přezky u pásku, klapnutí zavíraných dveří, prásknutí výstřelu pistole, tříštění okenní tabule - ruchy jsou vykresleny přesně a ostře tak, jak u televizorů nejsme zvyklí. Vokál je výborně srozumitelný, ale někdy nám přišel až zbytečně líbivě konturovaný u vyšších kmitočtů, což je patrné třeba i na ostřejším potlesku - je to ústupek věrnosti, ale zní to velmi dobře. Tělo hlasu je vykresleno velmi dobře.

Pochvalu si vedle filmových ruchů zaslouží i reprodukce hudby, je živá, výrazná, se solidním prostorem a především absencí duté pastové příchuti, která je zvuku mnoha televizorů vlastní. Hloubky v reprodukci nechybí, ale samozřejmě se neblíží důraznosti, hloubce ani dynamice, který jim může udělit samostatný subwoofer. Televizor se nebrání ani hlasitější reprodukci, když to přeženete, začnete vnímat především nedostatek basů - televizor nežene reproduktory „na krev“, obejde se to bez zkreslení, ale v poměru ke zbytku spektra je pak basů méně.

Na pravém kraji si povšimněte zářících LED systému Ambilight, v levém kraji pak subwooferu s jedním reproduktorem a dvěma pasivními rezonátory. Uprostřed pak veškerá přípojná místa: 4x HDMI (včechny ARC, jeden MHL), 1x USB 3.0, 1x USB 2, 1x RJ-45 pro ethernet, vstup komponentního obrazu a stereofonního zvuku, optický digitální zvukový výstup, sluchátkový výstup Jack 3,5 mm, slot pro CA modul, konektory pro DVB-T/T2, DVB-C a DVB-S tunery.

Nároční diváci a posluchači nejspíše zvolí levnější model OLED803 bez ozvučení od B&W a připojí kupříkladu sestavu domácího kina. Ale ti, kteří nechtějí televizor obložit reproduktory a řešit jejich propojení, budou se zvukem OLED903 spokojeni. Škoda jen, že výrobce nenabízí volitelný subwoofer, který by reprodukci podpořil ještě hlubšími a výraznějšími basy, zejména při vyšších hlasitostech.

Sluchátka případně připojíte do klasického výstupu Jack 3,5 mm, bluetooth bohužel chybí.

Výtečný obraz

Chválit obraz u OLED obrazovek se může zdát jako nošení sov do Atén. Na skvělou černou, a tudíž výborný kontrast jsme u OLED panelů zvyklí, stejně jako na takřka neomezené pozorovací úhly obrazovky nebo výbornou homogenitu a rozložení jasu obrazu.

Ale v případě OLED903 musíme vyzdvihnout nadstandardně dobré podání gradace v tmavých, černé se blížících odstínech - v nočních scénách tak nepřehlédnete žádné detaily, nic se nebude utápět ve tmě. Zároveň nás v režimu HDR překvapil vysoký jasový výkon, ani to není u OLEDu samozřejmostí.

Obrazový procesor P5, který má v letošních televizorech Philips premiéru, odvádí skvělou práci při upscalingu nižších rozlišení a zpracování jasové dynamiky u SDR materiálů i při zpracování pohybu. Pohyb je plynulý a přirozený, velmi dobrá, i když ne vynikající, je i pohybová ostrost. K pohybu mám jen jednu vážnější výhradu a to je patrné zkreslení na kontrastních hranách v přechodu mezi pohybujícím se a stabilním objektem (kráčející osoba před vlnitým plechem, titulky filmu při přeletu města vrtulníkem).

Obraz vyniká příkladnou ostrostí (až jsem měl někdy kacířkou myšlenku, jestli není ostrý až moc) a vykreslením detailů. Grand Tour z Amazon Prime Video je skvostnou podívanou, někdy jsem skoro až zapomněl, že současná verze Prime Video pro Android TV neumí HDR. Mírně nespokojen jsem byl s barevným podáním pleťové barvy. Ne vždy, ale někdy byla mírně více do žluta, než je správné. Lze to doladit v nastavení, ale není to úplně snadné - zabere to chvíli experimentování. Dobrou zprávou je, že i YouTube aplikace umí 4K rozlišení.

Jen slova chvály máme tradičně pro třístranný systém Ambilight, který pomocí LED na zadní stěně televizoru osvětluje okolní stěnu tak, že zvětšuje dojem velikosti obrazu a zároveň vždy dělá oku příjemnější kontrast mezi obrazem a okolím.

Operační systém

Philips je u všech vyšších řad věrný operačnímu systému Android TV, u kterého se jako u každé recenze rovnou přiznám, že nejsem jeho fanouškem. Dynamické změny nabídek, kdy se průběžně mění pořadí položek v nabídce, nepovažuji za vhodné u zařízení, ke kterému si chodíme zejména odpočinout. Doporučování obsahu mi navíc nikdy nefungovalo tak, že by mi skutečně pomáhalo. Ale je možné, že jsem jen neměl žádnou Android TV dostatečně dlouho, aby si na mě systém zvykl. Stále navíc vše funguje na jedno přihlášení, takže v běžné domácnosti může doporučování obsahu teoreticky oscilovat mezi pohádkami a filmy pro dospělé. Na začátku roku 2019 by měly letošní televizory Philips dostat v rámci aktualizace nový Android TV Oreo, uvidíme, zda to i v této oblasti přinese změnu.

Nespornou výhodou Android TV je však široká nabídka aplikací. Nechybí mediacentra KODI, Plex, přehrávač VLC, aplikace Netflix, Prime Video a další. Na výběr je obrovské množství aplikací, z hlediska nabídky si opravdu není nač stěžovat. Pokud si nainstalujete kupříkladu Sledování.TV nebo již brzy i Kuki TV, budete mít kompletní nabídku placených TV kanálů v HD rozlišení přes internet přímo v televizoru. Využívat lze i vestavěný Chromecast pro streamování obrazu z chytrých telefonů a tabletů.

Philips 55OLED903 přes Teamviewer

Zajímavostí všech televizorů Philips s operačním systémem Android je aplikace Team Viewer pro vzdálenou správu televizoru. Pokud si televizor koupí například prarodiče a budou mít kdykoli problém s nějakým nastavením, vy se můžete z počítače nebo chytrého telefonu k televizoru přihlásit a vzdáleně vše nastavit. Uvidíte všechna menu a všechny grafické prvky - vyjma obrazu promítaného pořadu (jak v živém vysílání, tak třeba Netflixu, kde vtipně vzdáleně vidíte během přehrávání jen titulky) a se vším můžete pracovat stejně jako s dálkovým ovladačem přímo u televizoru.

Drobnou nevýhodou je, že chat mezi člověkem u televizoru a vámi je pouze v otevřené aplikaci TeamViewer na obrazovce (kterou ale z principu věci otevřenou nemáte, protože něco nastavujete v menu přístroje), nikoli na nějaké vrstvě přes ostatní obraz - pro komunikaci, například s prarodičem, je tak lepší si zatelefonovat.

K televizoru dostanete dva dálkové ovladače.

K televizoru uživatel dostane dva dálkové ovladače. Jeden je klasická a díky velkému množství tlačítek ne úplně přehledná „tatranka“, jejíž nespornou výhodou je qwerty klávesnice na zadní straně, kterou využijete například při vyhledávání. Druhý ovladač je maličký designový kousek, se kterým lze pomocí několika tlačítek a dotykové plošky ovládnout většinu funkcí televizoru. Po aktualizaci na Oreo by měl oživnout i vestavěný mikrofon a televizor by se měl naučit vyhledávat hlasovými pokyny.

Příjem a záznam vysílání, přehrávání multimedií

Příjem televizního vysílání je řešen jako aplikace, ale na dálkovém ovladači má samostatné tlačítko, takže se do ní snadno přepnete. Přepínání kanálů není nejsvižnější, ale na to jsme si u Android TV snad již zvykli. Také není možné změnit jejich pořadí v seznamu, řešením je vytvoření seznamu „oblíbených“ stanic, ve kterém je můžete mít seřazeny, jak chcete, a vybrány jen ty, které vás zajímají - televizor si přepnutí do skupiny pamatuje, takže ve výsledku vás nemožnost měnit pořadí v hlavním seznamu nemusí trápit.

EPG nabídka televizoru

EPG chybí náhled obrazu, ale je poměrně přehledný, samozřejmostí je programování časového záznamu či připomenutí pořadu.

Záznam na USB disk s sebou nese dvě komplikace. Disk musí být zformátovaný přímo televizorem, takže jej nemůžete používat zároveň pro ukládání filmů a seriálů stažených z internetu a zároveň pro potřeby vestavěného rekordéru. Druhý problém je, že disk s kapacitou menší než 250 GB lze použít jen pro time-shift, ale nikoli pro záznam. Pro ten je nutné použít disk o kapacitě 250 GB a větší. Ale ani s připojeným 250GB diskem se mi nahrávka nezdařila, televizor vždy vyhlásil chybu. TimeShift ovšem fungoval korektně.

Hybridní vysílání HbbTV fungovalo bez potíží.



Při přehrávání multimedií si můžete vybrat, zda využijete vestavěnou základní aplikaci, nebo třeba VLC, nebo KODI. I vestavěný multimediální přehrávač si poradí s HEVC videem, ale u vysokých datových toků začne zlobit poměrně brzy. S VLC se lze pustit do vyšších toků jak z USB, tak po síti (jak SMB sdílení, tak UPnP z NASu, televizor byl během testu připojen kabelem, ale umí i wi-fi), ale bezpečně fungují jen videa s tokem do cca 40 mbit/s, pak se nepravidelně zasekávají.

Pro většinu diváků to nebude zásadní překážka, i 10GB film v MKV v pohodě přehraje, ale pokud máte čisté kopie Blu-ray disků, můžete se snadno dostat do úzkých, o ripech UHD Blu-rayů ani nemluvě. Testovací 4K ukázky na UHD discích nicméně přehrát zvládl. Žádné problémy jsme nezaznamenali ani s českými titulky nebo DTS zvukem. S aktuálním firmwarem si televizor neporadil se zvukem Dolby Atmos (ačkoli je ve specifikaci).

Závěr

Philips 55OLED903 je velmi povedený televizor, který zaujme perfektním obrazem, velmi nadstandardně kvalitním zvukem a střízlivým designem. Za 59 990 korun je to solidní nabídka.