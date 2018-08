Floridskou noc zruší působivý start sondy, která bude brzdit ke Slunci

Agentura NASA připravila pro zapálené fanoušky kosmonautiky velmi působivé divadlo. Uprostřed floridské noci, v půl čtvrté tamního a v půl desáté našeho času, by se měla z mysu Canaveral vydat do vesmíru raketa Delta IV Heavy, jejíž starty jsou vždy působivé - ale v noci dvojnásob.

Drahý, a proto zřídka používaný stroj, vynáší do vesmíru Parkerovu sluneční sondu (Parker Solar Probe). Sonda by se měla dostat do těsné blízkosti Slunce, kde se pokusí zmapovat magnetické pole, intenzitu slunečního větru a další charakteristiky v těsném okolí naší hvězdy.

Měření sondy by měla pomoci najít správnou odpověď na jednu z velkých záhad solární fyziky: proč je povrch naší hvězdy tak „studený“. Teplotu povrchu Slunce totiž dokážeme jednoduše změřit, a tak víme, že se pohybuje mezi pěti až šesti tisíci stupňů. Ale teplota koróny, tedy oblasti těsně nad povrchem Slunce, může být výrazně vyšší, i řádově v milionech stupňů.

Nákladový prostor rakety Falcon IV Heavy s Parkerovou sluneční sondou (a také motorem Star 48BV) již uvnitř na mysu Canaveral 30. července 2018.

Proč se zvyšující vzdáleností od zdroje teplota v tomto případě snižuje, věda s dostatečnou jistotou neví. Jedna z rozšířených hypotéz říká, že příčinou by mohly být miniaturní erupce známé pod anglickým výrazem „nanoflares“ (nanoerupce).

O prosazení této myšlenky se zasloužil do značné míry i fyzik Eugen Parker, po kterém je sonda pojmenována. Není to jediný důvod, Parker je velkou postavou oboru sluneční fyziky. I tak bylo trochu překvapivé, že NASA zařízení pojmenovala právě po něm - je totiž stále živý. Parkerova sonda je první sondou NASA, která dostala jméno po žijícím vědci.

Pro vědce nezvyklý nosič

Nejen v kontextu vědeckých misí je poněkud nezvyklá i raketa, která sondu vynese. Delta IV Heavy je výkonnější variantou známé rakety Delta IV. Premiéru si „Heavy“ odbyla v roce 2004, od té doby nosila do kosmu výhradně vojenské náklady pro americké ozbrojené složky.

Zvedání rakety Delta IV Heavy na startovací rampu během zkoušek v dubnu 2018

Civilní zákazníci ji poprvé využili v prosinci 2014, kdy posloužila při prvním zkušebním (a samozřejmě nepilotovaném) letu americké kosmické lodi nové generace Orion. Zřejmě k vysoké ceně (obecně se dnes uvádí údaj kolem 350 milionů dolarů za start) žádný další civilní start zatím naplánovaný není.

Detla IV Heavy létá obvykle ve dvoustupňové variantě, v tomto případě ovšem jsou požadavky mise takové, že poletí ve velmi nestandardní konfiguraci třístupňové. Parkerově sondě dodá potřebnou energii ještě raketový motor Star 48BV. Ten si možná někteří pamatují ze startu mise New Horizont, která se po startu v lednu 2006 stala objektem s největší únikovou rychlostí, v zemském gravitačním poli se pohybovala rychlostí zhruba 16,5 kilometru za sekundu. Přestože měla dostatek rychlosti, aby se mohla vydat k trpasličí planetě Pluto, byla na cestě téměř deset let. I náš malý kout vesmíru je prostě veliký...

Plán letu pro Parkerovu sondu si samozřejmě žádá něco zcela jiného - zpomalit natolik, aby sonda „spadla“ až na oběžnou dráhu, která mu dovolí zůstat delší dobu v těsné blízkosti Slunce. Orbitální mechanika říká, že s dnešními motory nelze poslat sondu na takovou dráhu přímo, a tak se Parkerova sonda bude pohybovat po speciálně navržené a velmi komplikované dráze, která ji zavede sedmkrát kolem Venuše.

Ilustrace Parkerovy sluneční sondy ve vesmíru

Při každém průletu ztratí v gravitačním poli této planety trochu energie. Od roku 2024 by se měla pohybovat po své finální dráze, která má nejvzdálenější bod od Slunce ve vzdálenosti 0,73 astronomické jednotky (tj. na úrovni Venuše). V nejbližším bodě pak bude pouze 0,04 astronomické jednotky od Slunce, tedy zhruba šest milionů kilometrů (dosavadní rekord držela německá sonda Helios 2 se 42 miliony kilometrů). Samozřejmě v blízkosti Slunce bude mít Parkerova sonda vůči naší hvězdě velmi vysokou rychlost kolem 200 km/s.

Na své finální dráze také sonda nakonec „zemře“; až jí dojde palivo pro orientační motory, nebude se moci natáčet ke Slunci svým tepelným štítem a žár její vybavení zničí. Vedení letu předpokládá, že to bude až rok či dva po splnění základního vědeckého programu. Vzhledem k tomu, že ten by měl být hotov zhruba za sedm let, sonda by tedy měla mít celkovou životnost osm až devět let.

Stroj čekají během té doby skutečně extrémní podmínky s teplotami až kolem 1 300°C. Právě proto je orientace uhlíkovým tepelným štítem ke Slunci tak důležitá. Díky němu by se teplota v prostoru pro vědecký náklad neměla vyhoupnout přes 28 °C. Elektronika v něm bude mít i vlastní topení, aby nedošlo k poškození chladem.

Vzhledem k tomu, že dráha je tak komplikovaná a vyžaduje, aby Venuše byla ve vhodném postavení, startovní okno pro sondu je poměrně krátké. Každý den tvrdá jen pár desítek minut a ideální podmínky jsou do 19. srpna, s mírnými úpravami by se pak dalo startovat až do 23. srpna. Pokud by se start nepodařil, příští podobná možnost by byla v květnu příštího roku.