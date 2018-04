Tipy na zajímavé weby: Nejnebezpečnější přejezdy v ČR i délka vaší cesty

Nebezpečné železniční přejezdy

V Česku existuje 7 961 železničních přejezdů. Řada z nich je pro řidiče a další účastníky dopravy velmi nebezpečná. Jejich seznam najdete na interaktivním mapovém portálu Mapotic. Data mu poskytla Drážní inspekce.

Mapa obsahuje 340 přejezdů, na kterých se v posledních pěti letech stalo nejvíce nehod s následkem smrti nebo zranění. Nehody bez zranění nejsou na mapě evidovány.

Na mapě máte možnost filtrovat přejezdy podle počtu nehod za posledních pět let. V podrobnějším filtru lze vybrat přejezdy podle kraje, zabezpečení přejezdu a konkrétního roku. V detailu každého místa jsou uvedeny další informace, jako je počet usmrcených či zraněných lidí, přesná poloha, označení a kilometr přejezdu či způsob jeho zabezpečení.

A ještě jedné interaktivní mapě se budeme věnovat. Díky službě Analýza dopravní dostupnosti mají možnost Pražané zjistit, jak dlouho jim bude pomocí MHD, na kole či autem trvat cesta z bodu A do bodu B v aktuální dopravní situaci.

Jde o pokročilý nástroj, který provozuje ČVUT a umožňuje analyzovat síť městské hromadné dopravy v okolí. Kliknutím do mapy si vyberte výchozí pozici. Poté kurzor myši umístěte tam, kam chcete jet a sledujte, jak je možné se na místo dostat. V panelu máte možnost analyzovat, jak složitý přesun bude.

U MHD najdete dojezdový čas, počet přestupů a počet různých spojení v příštích 20 minutách. V případě automobilu zjistíte nejen počet kilometrů a čas potřebný pro přesun, ale také přibližnou spotřebu paliva. Vydáte-li se na cestu na kole, potom se objeví informace o převýšení a tělesné námaze (množství energie, kterou je zapotřebí vynaložit).

Každý den jedna radost

Žijete šťastný život? Možná i vy řešíte tuto otázku, stejně jako autorka blogu Comiuděláradost.cz. Proto si řekla, že si každý den napíše aspoň jednu maličkost, která jí udělala radost.

Autorka webu je novinářka na volné noze, kterou napadlo, že si začne vést deníček se svými příhodami. Příběhy by mohly inspirovat i vás. A to i přesto, že některé z nich jsou opravdu kratičké. Radosti navíc můžete sdílet i vy. Na blogu je speciální sekce, do které může přispívat každý.

Uwwwízlo v síti

Web PolicejníNoviny.cz vznikl v září 2013. Přináší informace o moderní policejní technice, nejnovějších policejních událostech a také o tom, jak budou vypadat případné policejní sbory a jednotky v budoucnu.

Portálů pro prodej nepotřebných věcí existuje mnoho. V roce 2015 k nim přibyla konkurence v podobě celosvětové aplikace Letgo.cz. Na webu a prostřednictvím aplikací pro smartphony umožňuje vyfotit, sdílet a nabídnout či koupit vybraný předmět. Nechybí ani filtrování podle kategorie, lokace, ceny.

Sygic není jen GPS navigace s možností používat mapy offline, ale díky Sygic Travel pomáhá plánovat i cestovní itineráře už od roku 2011. Jeho webový plánovač a aplikace pro iOS a Android obsahuje informace o 20 milionech turistických míst a můžete si v něm naplánovat cestu nebo dovolenou.