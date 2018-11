Stáhněte si zdarma: zjednodušená verze Photoshopu či nahrávač MP3

Photoshop je mezi uživateli upravující grafiku pojmem. Ne každý za něj však chce zaplatit tolik, nebo mu přijde zbytečně moc složitý. A tak se jako alternativa nabízí jeho odlehčená verze.

Adobe Photoshop Express umožňuje rychle a jednoduše upravovat grafiku, a to včetně editování fotografií. Snímky s ním lze oříznout, odstranit efekt červených očí, snížit šum, upravit kontrast, expozici a vyvážení bílé barvy či použít různé filtry (k dispozici 45) pro nastavení jiné atmosféry. Po ruce je také možnost automatické opravy, která opraví nejběžnější problémy s expozicí a barvou. Jeho hlavní výhoda spočívá v jednoduchém ovládání a obvykle opraví neduhy na fotografiích bez nutnosti ručního nastavení. Editovanou verzi fotografie je možné nejen uložit, ale také rovnou sdílet na Facebooku, Instagramu, Twitteru, Flickru apod. Nechybí ani podpora RAW formátu.

Informace o programu Operační systém: iOS, Android, Windows 7 a novější

Čeština: ANO

Vyžaduje instalaci: ANO

+ užitečná funkce Auto-Fix

+ přiměřené množství nástrojů

+ podpora RAW

- u vinětace nelze manipulovat se středovým bodem

80 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (73 MB).

Umožňuje nahrát zvuk v PC a uložit ho do formátu MP3 anebo WAV.

Lze s ním zachytávat vstup z mikrofonu nebo externího zdroje zvuku (stačí vybrat zařízení). Poradí si se záznamem ze zdrojů jako je přehrávání média, streamování audio či videa z internetu či dalším zvukem přehrávaným v PC. Součástí programu je i jednoduchá plánovací funkce, která dokáže automaticky otevřít adresu URL webové stránky a začít nahrávat v určitém čase – to může být užitečné pro nahrávání živého vysílání. Mezi další funkce patří automatická detekce ticha, převod Audio CD do MP3, hromadné přejmenování, seznam stop a přizpůsobitelné nastavení kvality nahrávky.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ automatické nahrávání vč. nahrávání z internetu

+ detekuje ticho a ripuje Audio CD

- méně přívětivé uživatelské prostředí

- nabízí k instalaci nevyžádaný software

75 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (8,6 MB).

Jednoduchý správce hesel s intuitivním grafickým rozhraním. Jeho největší výhodou oproti konkurenci je multiplatformnost, díky čemuž máte ke své databázi hesel přístup jak z Linuxu, tak i z Windows nebo z Macu.

Buttercup je tak bezpečný správce hesel, který umožňuje ukládat všechna hesla a přihlašovací údaje do databáze chráněné šifrováním (AES 256bit). Hesla lze uspořádat do skupin a vyhledávat položky podle klíčového slova v případě potřeby. Každá vstupní karta obsahuje standardní pole jako uživatelské jméno/heslo, ale přidat lze i vlastní (např. tokeny, poznámky, PIN atd.). Program obsahuje i vestavěný generátor hesel, který pomůže vytvořit bezpečná hesla na základě našich preferencí – navíc upozorňuje, pokud se zvolené heslo jeví jako slabé. Hodit se může i možnost importovat stávající data z archivů KeyPass (.kdbx), 1Password (.1pif), LastPass a NextCloud. K dispozici jsou ke stažení také doplňky do Firefoxu a Chromu, což umožňuje okamžité zadání přihlašovacího jména a hesla při načtení přihlašovací stránky s polem pro zadání.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: ANO

+ řazení do skupin s možností přidat pole

+ generátor hesel

+ import dat

- nezjištěno

85 %

Stahujte ze Slunečnice.cz na této adrese (69 MB).

Tento program je určen především počítačovým expertům. Slouží k úpravám diskových jednotek na datových úložištích, ale také stejně rychle o data můžete přijít – pokud nevíte, co děláte.

S jeho pomocí tak můžete změnit velikost (rozšířit, zvětšit, zmenšit) systémové a datové oddíly, stejně tak jako vytvořit nové diskové jednotky nebo odstranit nepoužívané oddíly, formátovat je, kopírovat je, data na nich zcela zničit a ještě více. Kromě pokročilých funkcí pro správu oddílů nabízí také testy povrchu disku, změnu písmene jednotky a defragmentaci. Ještě před aplikováním změn je možné si prohlídnout, jak budou vypadat po jejich dokončení.

Informace o programu Operační systém: Windows 7 a novější

Čeština: NE

Vyžaduje instalaci: NE

+ celá paleta různých funkcí

+ rychlost práce

- nezjištěno

85 %