Pilota RAF Václava Baumanna sestřelili, on se ale zachránil

Václav Baumann, který je mimo jiné čestným občanem východočeských Holic a je tam také podle něj pojmenovaná ulice, odešel do emigrace přes Polsko, Rumunsko, Turecko, Řecko a Egypt do Francie a potom do Velké Británie. Byl přijatý do Britského královského letectva RAF a zúčastnil se bojů ve 245. a 510. letecké stíhací peruti. Zemřel 24. dubna 1989.

