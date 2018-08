Horký nápoj vás ve vedru ochladí lépe, zjistili vědci. Ale má to háček

aktualizováno

Biologie lidského těla někdy funguje přesně naopak, než by člověk čekal. Příkladem je pití horkých nápojů v létě. Zní to jako nesmysl, ale horký čaj vás skutečně může v létě ochladit lépe než vychlazená voda. Ale než začnete plnit termosku, vězte, že je to trochu složitější.