Aplikace vám ohlídá pitný režim, jiná najde ovocný strom

Na ovoce

Šikovná aplikace vám poradí, kde si natrhat ovoce, které jinak zůstane ladem.

Komunitní aplikace Na ovoce obsahuje databázi tisíců ovocných stromů, keřů a dalších plodících rostlin, které se nacházejí ve veřejných sadech, parcích a dalších místech, kde si můžete pro svoji potřebu natrhat ovoce. Rostliny můžete hledat v okolí, nebo můžete volit konkrétní plodiny ze seznamu podle ročních období. Po registraci můžete sami aktivně přidávat další stromy.

Dostupnost: Android, iPad.

Tapito zobrazuje novinky, které vás zajímají, na jednom místě.

Tapito

V aplikaci Tapito si můžete zvolit z asi osmi desítek kategorií obsahu na více než 1 100 zpravodajských serverech, abyste ve svém tabletu našli vždy aktuální zprávy o tom, co vás zajímá. Může přitom jít třeba o sport, politiku, automobilismus, technologie a mnoho dalších témat.

Tapito se navíc průběžně učí nabízet vám články s obsahem, který vás zajímá. Šikovná je i možnost ukládat si články do paměti tabletu, abyste si je mohli přečíst i bez připojení k internetu.

Dostupnost: Android, iPad.

HyDroid vám pomůže sledovat pitný režim.

HyDroid

Česká aplikace HyDroid vede statistiku vašeho pitného režimu, když do ní budete zadávat všechny nápoje, které během dne vypijete. HyDroid obsahuje interaktivní ikony pro záznam vypité vody, piva, limonád i kávy. Objem vypité tekutiny zvolíte otáčením vybrané ikony prstem a záznamy můžete snadno doplňovat i zpětně. Po vytvoření uživatelského účtu je možné záznamy synchronizovat mezi více mobilními zařízeními a také je zálohovat na serveru tvůrce aplikace.

Dostupnost: Android.

V aplikaci Profiler si nastavíte widget po monitorování výkonu vašeho tabletu.

Profiler

Pokud rádi sledujete výkonnostní parametry svého tabletu, můžete si v aplikaci Profiler sami nakonfigurovat widget na domovskou obrazovku, který bude zobrazovat řadu informací. Sami si zvolíte rozměry widgetu a pak do připravených polí nastavíte například zobrazení aktuálního vytížení a pracovní frekvence jednotlivých jader procesoru, stav využití operační paměti, rychlost datových přenosů nebo třeba zbývající kapacitu akumulátoru. Možnosti nastavení jsou opravdu rozsáhlé a aplikace Profiler je k dispozici zcela zdarma.

Dostupnost: Android.

Na pozadí domovské obrazovky můžete mít živou tapetu hodin.

SwissClock Wallpaper and Widget

Aplikace SwissClock Wallpaper and Widget dělá přesně to, co má ve svém názvu – umístí na pozadí vašeho tabletu živou tapetu s hodinami. Můžete si přitom zvolit barvu a velikost hodin, nebo můžete hodiny zobrazit jen v podobě widgetu. Kromě aktuálního času může SwissClock Wallpaper and Widget zobrazovat také informace o počasí, kalendář nebo třeba stav akumulátoru vašeho mobilního zařízení.

Dostupnost: Android.

