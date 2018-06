Nepřítel poslouchá i o Vánocích. Podívejte se na odtajněné plakáty NSA

Nepřítel poslouchá, dávejte si pozor. Nevyhazujte do koše nic, co by mohl použít. Pamatujte, že se o utajovaných skutečnostech nesmíte bavit ani v autě. Takové připomínky, často zajímavě graficky ztvárněné, zdobily v 50. a 60. letech chodby americké Národní bezpečnostní služby.