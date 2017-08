Prolétá jedna z největších planetek, které reálně mohou ohrozit Zemi

Dráhy potenciálně nebezpečných těles, které se přibližují k Zemi na méně než 0,05 AU. Obrázek je založen na starých datech (z roku 2013), od té doby se podařilo objevit ještě několik set nových podobných těles. Ale takto je to možná lepší, protože a) nově objevená tělesa jsou většinou malá a tedy poměrně málo nebezpečná, b) jejich dráhy už by začaly na obrázku splývat. Mohl by tak vzniknou falešný dojem, že okolí Země je vlastně plné nebezpečných objektů. „Pásy asteroidů“ plné poletujících kamenů na dohled od sebe jsou ale výmysl filmařů - ve skutečnosti je naše Sluneční soustava nelidsky veliká a prázdná. Toto je prostě mapka se špatným měřítkem, nad kterou si jen můžeme uvědomit, jak málo si skutečnost dokážeme představit.