Plechanov válčil s Leninem. Ten ho i tak vzal po smrti na milost

37 let byl nucen žít ve švýcarském exilu, v roce 1917 se vrátil do Ruska a postavil se na stranu menševiků. Nesouhlasil s Leninovými názory, a protože byl po revoluci prohlášen za nepřítele lidu, musel znovu emigrovat, tentokrát do Finska, kde 30. května 1918 zemřel na tuberkulózu.

Pohřbený je z Leninova rozkazu na Volkovském hřbitově v Petrohradu. V Sovětském svazu i přes jeho kritické názory mohly vycházet Plechanovovy články a publikace a jeho jméno nesla moskevská ekonomická univerzita i leningradský, dnes petrohradský, Státní báňský úřad.

