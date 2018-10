Podívejte se, jaké triky s videem vám umožní čipy nové generace

Umělá inteligence je pro většinu lidí poměrně abstraktní pojem, který v titulku dokáže srazit čtenost i o třetinu. Stále častěji ji používá i spotřební elektronika, a díky ní tak dovede i věci, které by bez ní nebyly myslitelné.

Nejnovějším takovým příkladem jsou videoefekty v aplikaci Fotoaparát v telefonu Huawei Mate 20 Pro, který byl představen minulý týden. Jeho procesor Kirin 980 má mimo běžných výpočetních (CPU) a grafických (GPU) jednotek i dvě jednotky pro neurální výpočty (NPU). Jedna je zaměřena na logické úlohy typu rozpoznávání obrazu, druhá pro komplexnější úkoly jako práce s přirozeným jazykem, nebo renderování videa v reálném čase.

Dva video efekty

Prvním je „Sin City“ efekt, přičemž ale nejde o zjednodušenou variantu, kterou lze celkem snadno vyrobit například v Premiere, kdy je vybrána jedna barva a ostatní převedeny do stupňů šedé. Zde je vybrána postava, postavy, či části postav, těm jsou ponechány původní barvy a desaturováno do černobílé podoby je celé jejich okolí. A to i během pohybu postavy v záběru, nebo pohybu „kameramana“. Proces probíhá v reálném čase, takže výsledek vidíte na displeji již během natáčení.

Rozpoznání postav má na starosti právě umělá inteligence, která se to na tisících hodin videa naučila. Dokáže tak extrémně rychle rozpoznat jak celou postavu, tak i její část a zároveň určit, co k dané osobě patří a co ne. Klasickými metodami zpracování obrazu by něco takového v telefonu udělat nešlo.



I druhý videoefekt poháněný umělou inteligencí využívá přesné oddělení postav od okolního prostředí. I on nechá natáčenou osobu v původním stavu, ale rozostří vše v jejím pozadí. V klidných kompozicích to funguje velmi dobře, při vizuálně složitějších scénách se někdy nepovede dostatečně přesně oddělit osobu od pozadí a zůstane kolem obrys s ostrým pozadím.

S aktuálním firmwarem má systém u obou efektů potíže s postavami částečně překrytými deštníkem, nebo s větším množstvím pohybujících se postav. Při vhodné kompozici je ale efekt velmi působivý. Lze předpokládat, že použitý systém umělé inteligence prochází dalším trénováním a že s novějším firmwarem (v námi zkoušeném přístroji nebyl finální, ten zatím výrobce nevydal) to bude fungovat ještě lépe.