Rusko chce zvýšit pokuty technologickým firmám

11:11 , aktualizováno 11:11

Kreml se chystá zavést tvrdší pokuty pro technologické firmy, které nedodržují jeho zákony, a to až do výše jednoho procenta příjmů firmy v Rusku. Uvedla to agentura Reuters. Vedení země tak posílí své postavení v boji s globálními technologickými giganty jako Facebook a Google.